Véghajrában a Voks 2025, közel a határidő

Véghajrához érkezett a Voks 2025, az Ukrajna csatlakozásáról szóló szavazáson péntek éjfélig lehet véleményt mondani arról, szeretnénk-e, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. Orbán Viktor még a március elején tartott EU-csúcson jelentette be, hogy véleménynyilvánító szavazást kezdeményez az ukrán uniós tagságról. A magyar kormány álláspontja szerint ugyanis

számos kockázatot hordoz magában, hogy Brüsszel gyorsított eljárásban akarja Ukrajnát felvenni az EU-ba. Ukrajna felvétele pénzügyi csődöt jelentene az unió számára és elsősorban Magyarország és a közép-európai régió számára lenne előnytelen.

Magyarország elesne a mezőgazdasági támogatásoktól, a háború biztonsági kockázatokat jelentene, a szervezett bűnözés veszélyt jelentene a közbiztonságunkra, veszélyeztetné a munkaerőpiacot, az egészségügyi és a nyugdíjrendszert.

A kormány Ukrajna EU-s tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazásával párhuzamosan a Brüsszelt és Kijevet szolgáló Magyar Péter is meghirdette a Nemzet Hangja nevű konzultációját, amire népszavazásként hivatkozott a párt, jogilag nem nem volt az. A Tisza elnöke szerint a válaszadók alig több mint 58 százaléka támogatta Ukrajna felvételét az unióba.

A párt által közzétett adatok szerint összesen 1,1 millió élt a szavazás lehetőségével, ami fele a Voks 2025-öt kitöltők számával. A kormányzati konzultációt ugyanis már több mint kétmillióan töltötték ki és küldték vissza.

Mégis, félrevezető módon több nemzetközi médium is Magyar Péter szavazására hivatkozva állította, hogy a magyarok támogatnák Ukrajna uniós tagságát. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a Tisza Párt kérdőívével példálózva állította azt, hogy a magyarok kiállnának az ukrán uniós tagság mellett. Persze nem meglepő, hogy Magyar Péterék támogatnák Ukrajna uniós csatlakozását, hiszen annak az Európai Néppártnak a tagja, amelynek a magyargyűlölő vezetője, Manfred Weber egyértelművé tette, hogy támogatják az ukrán EU-tagságot, amit a néppárt tagjaitól is elvár.

A Voks 2025-öt minimum kétszer annyian töltötték ki, mint Magyar Péter konzultációját (Fotó: Markovics Gábor)

– A Voks 2025 és a Tisza Párt „felmérése” nem hasonlítható össze. Az egyik egy jogilag és szakmai módszertan alapján is támadhatatlan demokratikus eszköz a megszokott rend szerint, ez a Voks 2025. A másik pedig egy több sebből vérző próbálkozás a Tisza Párt részéről azért, hogy valamifajta eredményszerűséget mutathasson fel a megrendelőinek, hogy lám-lám, a tiszások Ukrajna érdeke mellett állnak – fogalmazott lapunknak Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint

Magyar Péter Brüsszel embere, Brüsszel pedig tévesen azt hiszi, hogy Ukrajna a politikai mentsvára. A valóság ezzel szemben az, hogy a jelenlegi brüsszeli politikának éppen a veszte lesz Magyar Péter és Ukrajna is.

A Nézőpont Intézet egyébként több alkalommal is felmérést készített arról, mekkora Ukrajna EU-tagságának támogatottsága. A legutóbbi kutatás szerint folyamatosan nő a háborúban álló ország csatlakozásának elutasítottsága. A közvélemény-kutatási eredményeikből kiderült,

hiába az ukrán propaganda és Magyar Péter aláírásgyűjtésének eredménye, 62-ről 67 százalékra emelkedett az ukrán EU-tagságot elutasítók és 29-ről 23 százalékra csökkent a támogatók aránya.

– A Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásnál az arányokat csak a végén fogjuk látni, még van néhány óra a kitöltés határidejéig – mondta Pálfalvi Milán, jelezve, a kormány által meghirdetett nemzeti konzultáción péntekig mondhatjuk el a véleményüket arról, szeretnénk-e, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban felvegyék az Európai Unióba.