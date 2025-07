Nehéz perceket élt át Magyar Péter a színpadon, se program, se jelölt a kongresszuson

Komikusra sikerült Magyar Péter beszéde a mai Tisza-kongresszuson. A pártvezető egyetlen jelöltet sem mutatott be most sem, programja pedig üres közhelyek pufogtatásából áll. Talán maga a pártvezér is érezte, hogy ezt az emberek már ismerik, és a választásokhoz közeledve ez már kevés lesz, látványosan törölgette magát a színpadon. Nemcsak fizikailag, hanem képletesen is leizzadt Magyar Péter.

A jelöltek hiánya egyre égetőbb Magyar Péter számára, és közben a Tisza Párt is a bomlás jeleit mutatja: nemrég törölték a párt Discord-szerverét, aztán pedig a fővárosi frakcióvezetőjük, Ordas Eszter is visszaadta a mandátumát.