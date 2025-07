Elutasította az ügyészség Magyar Péter Orbán Viktor ellen tett feljelentését

Lendületes Facebook-bejegyzést tett közzé még május 13-án a Tisza Párt elnöke. Mindjárt azzal kezdte, hogy feljelenti Orbán Viktort. Magyar Péter egyebek mellett azt írta, hogy Orbán Viktor minden nap újabb és újabb mélységekbe süllyed. Most már a titkosszolgálatokat próbálja felhasználni arra, hogy lehazaárulózhassa a fél országot és a legerősebb magyar politikai pártot, pusztán azért, mert félti a saját és a 3000 bűntársa hatalmát. Kicsivel később pedig jött a konkrétum: a holnapi napon feljelentem Orbán Viktort, mert az újabb hazugságbeszédével 2 bűncselekményt is elkövetett egyszerre, ami még az ő dicstelen politikai karrierjében is példátlan. Mindez egyébként azután történt, hogy Orbán Viktor elmondta egy videóban, hogy a Védelmi Tanács ülésén az is kiderült, hogy

az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen.

Közben Magyar Péterről és Ruszin-Szendi Romuluszról mutattak felvételeket a videóban.



Vagyis Magyar Péter nagy lendülettel elment az ügyészségre, és feljelentette a miniszterelnököt rémhírterjesztés és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt. Csakhogy lyukra futott. A Központi Nyomozó Főügyészség arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a feljelentést.



A Tisza elnöke korábban egyébként azt is megígérte, hogy Deutsch Tamást is feljelenti.

A fideszes EP-képviselő még tavaly jelentette ki, hogy Magyar Péter köztörvényes bűncselekményt követett el, most pedig a mentelmi joga mögé bújva el akarja kerülni a felelősségre vonást. A képviselő azt írta a közösségi oldalán, hogy Magyar Péter diszkóbotrányának éjszakáján csatakrészegen kiskorú lányokat zaklatott, a lábuk között kúszott-mászott, és szexuális ajánlatokat tett nekik. Az őt levideózó vendéget megfenyegette, meg is ütötte, majd ellopta a telefonját, és miután a botrányos viselkedése miatt kidobták őt a tinipartiról, az ellopott telefont bedobta a Dunába.



Deutsch erről levelet írt az összes EP-képviselőnek, amin Magyar Péter kiborult. Pár napig emésztgette a történetet, és október 10-én jutott arra, hogy bejelentse: aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás miatt feljelenti Deutschot.