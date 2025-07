Visszafoglalás – Nem csak egy évszám 1968 + videó (első rész)

Kiábrándulás az ötvenes évek szinte minden tökéletes Amerikájából, jön a Hair és a Szelíd motorosok. Ha valaki nem emlékezne már, két kultikus filmről van szó. De ekkor kezdődnek a vietnámi háború elleni tiltakozások is, az amerikai fiatalok lázadása is a kertvárosi protestáns életmód ellen, és elkezdenek hinni a drogok spirituális hatásában, valamint ekkor jön a szexuális forradalom is. Eszmetörténészeink szerint ez nem magyarázható gazdasági okokkal, mégis elégedetlenség alakult ki az USA-ban, holott Kelet-Európa a kommunista diktatúrában élt.

Itt nincs vége, a következő részben folytatjuk.