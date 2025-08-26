Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

fényjátékakciópolitikusKarácsony GergelyFideszLánchídraműemlék

A fővárosi Fidesz gondoskodott róla, hogy egy kis időre újra méltó színekben pompázzon a Lánchíd

Karácsony Gergely főpolgármester korábban ukrán színekkel világíttatta ki a műemlék hidat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 15:29
Fotó: Polyák Attila
Óriási magyar zászlókkal vonultak a Lánchídra a fővárosi Fidesz képviselői. A politikusok arra reagáltak, hogy hétvégén Karácsony Gergely ukrán színű fényfestést rendelt el a műemlékre. – Piros, fehér, zöld. Ezek a Lánchíd színei. Egy nemzeti jelkép nem politikai játszótér, nem üzenőfal. Főleg nem akkor, amikor az ukrán elnök épp Magyarországot fenyegeti. Ilyenkor a híd kék-sárgába öltöztetése nem szolidaritás, hanem provokáció. A főpolgármesternek inkább a lángoló buszokkal kellene foglalkoznia, nem színes fényjátékokkal – fogalmazott az akcióról Szécsényi Dániel fővárosi képviselő. 

Lánchíd
Szécsényi Dániel fővárosi képviselő (Fidesz–KDNP). Fotó: Polyák Attila

 

