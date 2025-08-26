A fővárosi Fidesz gondoskodott róla, hogy egy kis időre újra méltó színekben pompázzon a Lánchíd

Óriási magyar zászlókkal vonultak a Lánchídra a fővárosi Fidesz képviselői. A politikusok arra reagáltak, hogy hétvégén Karácsony Gergely ukrán színű fényfestést rendelt el a műemlékre. – Piros, fehér, zöld. Ezek a Lánchíd színei. Egy nemzeti jelkép nem politikai játszótér, nem üzenőfal. Főleg nem akkor, amikor az ukrán elnök épp Magyarországot fenyegeti. Ilyenkor a híd kék-sárgába öltöztetése nem szolidaritás, hanem provokáció. A főpolgármesternek inkább a lángoló buszokkal kellene foglalkoznia, nem színes fényjátékokkal – fogalmazott az akcióról Szécsényi Dániel fővárosi képviselő.

Szécsényi Dániel fővárosi képviselő (Fidesz–KDNP). Fotó: Polyák Attila