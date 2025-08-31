Tisza PártDömötör Csabaeurópai parlamentFideszDeutsch Tamás

Bajnokok a tiszások Magyarország mószerolásában

A Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben folyamatosan bírálják hazánkat, mutatott rá Deutsch Tamás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 31. 9:03
A tiszások folyamatosan mószerolják Magyarországot (Forrás: Facebook)
A Tisza Párt politikusai az Európai Parlamentben sem tétlenkednek, felszólalásaik középpontjában azonban többnyire Magyarország bírálata áll, emlékeztet Facebook-posztjában Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakciójának vezetője.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakciójának vezetője (Forrás: Facebook)

A kormánypárti politikus felidézte párttársa, Dömötör Csaba Tranzit fesztiválon elhangzott felszólalásának egy részletét, amely arra vonatkozott, hogy 

a tiszás képviselők a plenáris felszólalásaik közül mennyit szánnak arra, hogy a saját hazájukat mószerolják.

A felsorolásból kiderült, hogy Magyar Péter 15 felszólalásból 14-ben, Tarr Zoltán 18-ból 14-ben, Kollár Kinga 14-ből 12-ben, Gerzsenyi Gabriella 20-ból 19-ben, Lakos Eszter 13-ból nyolcban, Kulja András 23-ból 17-ben bírálták saját hazájukat. 

Deutsch rámutat, hogy Dávid Dóra „kicsit elhajló”, mert a tíz felszólalásának csak a felében bírálta Magyarországot.

Mindösszesen ez azt jelenti, hogy 113 plenáris felszólalásból 8️9-et arra szántak, hogy a saját hazájukat mószerolják, szögezte le Dömötör Csaba a Tranziton

 – idézte párttársát Deutsch Tamás.

Borítókép: A tiszások folyamatosan mószerolják Magyarországot (Forrás: Facebook)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

