Tisza-adóTisza PártMagyar Péter

Ki csinálja a Tisza Párt programját?

Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő élesen bírálta a Tisza Pártot, felidézve, hogy Tarr Zoltán alelnök elszólta magát, és elárulta, hogy a párt kormányprogramját nem is ők írják. A háttérben külföldi globalista szervezetek, köztük a Soros György által támogatott alapítványok befolyása sejlik fel, miközben a Tisza Párt gazdasági tervei – például a kiszivárgott brutális adóemelés – újabb botrányba sodorták Magyar Péter pártját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 11:13
Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője
Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán idézte fel azt az esetet, amikor Tarr Zoltán, a Tisza Párt képviselője elszólta magát. Azt mondta az egyik beszédében, hogy a kormányprogramot nem ők írják.

Hát akkor ki? Nem lehet könnyű ezt eldönteni a külföldi szponzorok, a weberi buksisimogatások és a Tiszában újjáéledő SZDSZ háromszögében

– szúrt oda Dömötör Csaba. 

Magyar Péterék mögé felsorkoztak a globalisták

Emlékezetes, lapunk többször beszámolt már arról, hogy milyen külföldi globalista szervezetek sorakoztak fel Magyar Péter mögött. A Transzatlanti Kapcsolatok Központja (TDC) nevű civil szervezet partnerei és finanszírozói között sorra bukkannak fel olyan ismert szereplők, mint a USAID, az Atlantic Council, a Friedrich-Ebert-Stiftung, a Konrad-Adenauer-Stiftung, valamint a National Endowment for Democracy (NED) – mind olyan szervezetek, amelyek gyakran kerülnek kapcsolatba nyugati befolyásgyakorlással és nemzetközi politikai hálózatokkal. A donorok között pedig ott találjuk Soros György ukrajnai alapítványát is, amely az elmúlt években a TDC bevételeinek harmadát biztosította.

A figyelem most azért fordult újra e szervezet felé, mert ugyanezek a nemzetközi szereplők Magyarországon, a Tisza Párt környezetében is megjelentek. A párt alelnöke, Tarr Zoltán például Brüsszelben egyeztetett az Atlantic Council képviselőivel a magyar külpolitika formálásáról. Emellett tavaly október 23-án a párt meghívta rendezvényére a NED ösztöndíjasát, Michal Wawrykiewiczet, aki szoros kapcsolatot ápol az EPP-frakcióvezető Manfred Weberrel és Donald Tuskkal, a lengyel kormányfővel.

 

Hűségeskü a brüsszeli buborékban élőknek

Magyar Péter kénytelen volt az Európai Néppárt (EPP) uniós partcsalád szigorú szabályait elfogadni, amikor a Tisza Párt belépett. Támogatnia kell Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáért is lobbiznia kell. A parlamenti szavazásokon – már amelyiken megjelennek a tiszás képviselők – gondolkodás nélkül Magyarország ellen kell voksolniuk. Odakint azért dolgoznak, hogy a magyaroknak minél rosszabb legyen, mert akkor a kormányt fogják hibáztatni érte. Ezt maga Kollár Kinga tiszás képviselő jelentette ki, amikor éppen megszállta az őszinteség.

Magyar Péternek személyes okai is vannak arra, hogy Manfred Weber és Ursula von der Leyen parancsait kövesse. Amíg jól viselkedik a rövid pórázon, addig biztosan nem kell aggódnia, hogy esetleg felfüggesztik a mentelmi jogát. Magyar Pétert ugyanis több bűncselekmény miatt is bíróság elé lehetne vinni, de Weberék őrzik azt a mentelmi jogot, amit a tiszás vezér eltörölt volna a kampányban.

 

Tarr Zoltán újabb elszólása

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került egy feljegyzés, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette pártnak. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tar Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. Sőt mindent elhazudhatnak addig.

A Tisza Párt kiszivárgott, progresszív adóemelésről szóló tervei szerint 2,8 millió ember, a foglalkoztatottak hatvan százaléka fizetne magasabb személyi jövedelemadót, mint most. Körülbelül négyszázezer forintos bér fölött már rosszabbul járnának az emberek.

Mint minden ilyen botrány esetében, Magyar Péter tagad, azt állítja, hogy nem léteznek ilyen tervek, ők adót szeretnének csökkenteni. Ez a válságkommunikáció a Tisza kemény magjának meggyőzéséről szól, ugyanakkor miután az emberei – köztük például Tarr Zoltán – elszólták magukat, ezt a középen álló szavazók már nem hiszik el neki, ezzel tisztában van Magyar Péter is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.