Eltűnt egy 8 és egy 13 éves gyermek Eneséről

Rácz Armandó nagyjából 150 centiméter magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, rövid, oldalt felnyírt hajú, barna szemű fiú. Előfordult már azonban, hogy kopaszra vágatta a haját. Legutóbb egy kis fehér ingben, rövid fekete nadrágban, és egy fehér Nike sportcipőben látták.

A Csornai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személyek tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.