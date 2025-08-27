Rendkívüli

Eltűnt egy 8 és egy 13 éves gyermek Eneséről

Nagyon keresik őket a rendőrök.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27.
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
Eltűnt egy 13 éves lány és egy 8 éves fiú – ahhoz, hogy megtalálják a testvérpárt, a csornai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik – írja a rendőrségi portál. 

Forrás: Police.hu

A gyermekeket augusztus elején a gyámjuk egy Enesén élő ismerőséhez vitte, azonban ők onnét együtt ismeretlen helyre távoztak, azóta sem oda, sem a gyám szili otthonába nem érkeztek vissza, életjelet nem adnak magukról. Balogh Amanda Krisztina nagyjából 170 centiméter magas, telt testalkatú, barna, vállig érő hajú, barna szemű fiatal lány.

Legutóbb rövid fekete nadrág, fehér póló, rózsaszín papucs volt rajta.

Rácz Armandó nagyjából 150 centiméter magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, rövid, oldalt felnyírt hajú, barna szemű fiú. Előfordult már azonban, hogy kopaszra vágatta a haját. Legutóbb egy kis fehér ingben, rövid fekete nadrágban, és egy fehér Nike sportcipőben látták.

A Csornai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személyek tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.


