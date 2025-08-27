Az áruházak polcain, holnap, azaz augusztus 28-án a szórólapon feltüntetett áron – azaz 1199 forint/darab – megtalálható lesz az „Álmodozó” tortaszelet, az ország cukormentes tortája 2025 – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére a Lidl sajtóosztálya.
Elárulta a Lidl sajtóosztálya, hogy holnap kirakják-e a polcokra az olcsósított országtortát
Dobpergés!
Ez azt jelenti, hogy a német diszkontlánc nem lép hátra, miután korábban a Magyar Cukrász Ipartestület kilátásba helyezte, hogy a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) fordul, mert szerintük amit a Lidl csinál, az piaci ár alatti értékesítés, amely felveti a tisztességtelen verseny kérdését. A Magyar Cukrász Ipartestület továbbá azt közölte, hogy jogsértő logóhasználattal és be nem jelentett viszonteladói értékesítéssel kerül a polcokra az év tortája a diszkontláncnál.
Miután a magyar fogyasztók rettenetesen árérzékenyek, könnyen lehet, hogy az olcsóbb tortaszeletek ára a Lidl kasszájában csöröghet, ami viszont aggaszthatja cukrászokat, ugyanis ők feltehetően azért aggódnak, mert csökkenhet a kereslet a bár jóval drágább, mégsem gyártósoron készült tortára. A cukrászdákban az Álmodozót nagyjából 1700 forintért kínálják, de kapni kétezerért, sőt, kétezer forintnál drágábban is.
Arról egyelőre nincs hír, hogy erre a Magyar Cukrász Ipartestület mit lép.
