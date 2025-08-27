Elárulta a Lidl sajtóosztálya, hogy holnap kirakják-e a polcokra az olcsósított országtortát

Miután a magyar fogyasztók rettenetesen árérzékenyek, könnyen lehet, hogy az olcsóbb tortaszeletek ára a Lidl kasszájában csöröghet, ami viszont aggaszthatja cukrászokat, ugyanis ők feltehetően azért aggódnak, mert csökkenhet a kereslet a bár jóval drágább, mégsem gyártósoron készült tortára. A cukrászdákban az Álmodozót nagyjából 1700 forintért kínálják, de kapni kétezerért, sőt, kétezer forintnál drágábban is.

Arról egyelőre nincs hír, hogy erre a Magyar Cukrász Ipartestület mit lép.