Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

LidltortaszeletGazdasági VersenyhivatalMagyar Cukrász Ipartestületdiszkontlánc

Elárulta a Lidl sajtóosztálya, hogy holnap kirakják-e a polcokra az olcsósított országtortát

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 15:35
Álmodozó, 2025 cukormentes tortája
Az áruházak polcain, holnap, azaz augusztus 28-án a szórólapon feltüntetett áron – azaz 1199 forint/darab – megtalálható lesz az „Álmodozó” tortaszelet, az ország cukormentes tortája 2025 – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére a Lidl sajtóosztálya. 

Ez azt jelenti, hogy a német diszkontlánc nem lép hátra, miután korábban a Magyar Cukrász Ipartestület kilátásba helyezte, hogy a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) fordul, mert szerintük amit a Lidl csinál, az piaci ár alatti értékesítés, amely felveti a tisztességtelen verseny kérdését. A Magyar Cukrász Ipartestület továbbá azt közölte, hogy jogsértő logóhasználattal és be nem jelentett viszonteladói értékesítéssel kerül a polcokra az év tortája a diszkontláncnál. 

Miután a magyar fogyasztók rettenetesen árérzékenyek, könnyen lehet, hogy az olcsóbb tortaszeletek ára a Lidl kasszájában csöröghet, ami viszont aggaszthatja cukrászokat, ugyanis ők feltehetően azért aggódnak, mert csökkenhet a kereslet a bár jóval drágább, mégsem gyártósoron készült tortára. A cukrászdákban az Álmodozót nagyjából 1700 forintért kínálják, de kapni kétezerért, sőt, kétezer forintnál drágábban is. 

Arról egyelőre nincs hír, hogy erre a Magyar Cukrász Ipartestület mit lép.


