Hamarosan robban a tortabomba, holnap kerülhet a polcokra a Lidl-féle olcsósított országtorta

De nem csak ez a bajuk, mert az árat is problémásnak találják. Azzal érvelnek, hogy az alapanyagok és a termelési költségek alapján a Lidl által kínált ár piaci érték alatt van, ezért most a GVH-nál kopogtatnak az ügyben. Arról egyelőre nincs hír, hogy a Lidl újratervezi-e a holnapi cukormentes országtorta-értékesítést, de ha lesz, megírjuk azt is.