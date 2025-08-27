Vizsgálatot kezdeményez a Magyar Cukrász Ipartestület, miután a Lidl akciós újságjában megjelent az „Álmodozó”, az év cukormentes tortája – adta hírül a Világgazdaság.
Hamarosan robban a tortabomba, holnap kerülhet a polcokra a Lidl-féle olcsósított országtorta
Már jócskán ketyeg.
Hozzáfűzik, a Magyar Cukrász Ipartestület szerint jogsértő logóhasználattal és be nem jelentett viszonteladói értékesítéssel került a polcokra az év tortája. Állítólag az ügy akár a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elé is kerülhet, mert szerintük a piaci ár alatti értékesítés felveti a tisztességtelen verseny kérdését.
Az akciós újság szerint egyébként a német diszkontlánc 1199 forintért fogja adni az ország cukormentes tortáját augusztus 28-tól.
Nem titok, hogy a magyar fogyasztók rettenetesen árérzékenyek, ami azt jelenti, hogy mindez a Lidl vitorlájába terelheti a szelet, a cukrászok pedig feltehetően azért aggódnak, mert kisebb lesz a kereslet a bár jóval drágább, mégsem gyártósoron készült tortára, ugyanis a cukrászdákban az Álmodozót nagyjából 1700 forintért kínálják, de kapni kétezerért is.
Az ügy érdekessége egyébként az, hogy a terméket egy ipartestületi tag szállítja a Lidlnek, ebbe viszont nem köthet bele az ipartestület, hiszen minden tag jogosult viszonteladót kiszolgálni. Inkább abban látják a gondot, hogy a vállalkozás nem jelentette be a viszonteladói értékesítést, miközben a csomagoláson engedély nélkül használja a szervezet logóját.
De nem csak ez a bajuk, mert az árat is problémásnak találják. Azzal érvelnek, hogy az alapanyagok és a termelési költségek alapján a Lidl által kínált ár piaci érték alatt van, ezért most a GVH-nál kopogtatnak az ügyben. Arról egyelőre nincs hír, hogy a Lidl újratervezi-e a holnapi cukormentes országtorta-értékesítést, de ha lesz, megírjuk azt is.
