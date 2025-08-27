Nem használt a közmunka a pécsi rémnek, aki autók tankolónyílásával szexelt az éj leple alatt

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a pécsi férfit, mert autók tankolónyílásával szexelt éjszaka – adta hírül a Sonline.
Korábban egyébként ugyanezért már húsz nap közérdekű munkavégzésre és kétszer felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Mindháromszor rongálásért kapott büntetést, ennek ellenére folytatta a tevékenységét. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem hatotta meg.
További Belföld híreink
Kutas Tamás, a Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivője azt közölte a portállal, hogy a férfi minden esetben az üzemanyagtöltő rendszert úgy rongálta meg, hogy a töltőnyílás előtti ajtókat lefeszítette, a tanksapkát pedig letörte, a nyílást valamivel bekente, majd közösült az autókkal. Az eset részleteit a Sonline cikkében olvashatja.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sorsfordító – Magyarország a Mohácsi csata után + videó
A Mohácsi vész és Buda eleste, az ország kettészakadása között napra pontosan 15 év telt el.
Rekordszámú programot ígér a budapesti divathét
Izgalmas előadások, kedvezményes vásárlási lehetőségek lesznek fővárosszerte.
A tiszás képviselő szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen az adóemelésről
Barna Judit egy kommentben nyilatkozott lekezelően a vidékiekről.
A Tisza-csomag bizonytalanságot hozna a magyar családok életébe
A családtámogatási rendszer visszavágása érezhetően csökkentené a családok anyagi biztonságát és a gyermekvállalási kedvet is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sorsfordító – Magyarország a Mohácsi csata után + videó
A Mohácsi vész és Buda eleste, az ország kettészakadása között napra pontosan 15 év telt el.
Rekordszámú programot ígér a budapesti divathét
Izgalmas előadások, kedvezményes vásárlási lehetőségek lesznek fővárosszerte.
A tiszás képviselő szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen az adóemelésről
Barna Judit egy kommentben nyilatkozott lekezelően a vidékiekről.
A Tisza-csomag bizonytalanságot hozna a magyar családok életébe
A családtámogatási rendszer visszavágása érezhetően csökkentené a családok anyagi biztonságát és a gyermekvállalási kedvet is.