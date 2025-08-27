Rendkívüli

Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

Nem használt a közmunka a pécsi rémnek, aki autók tankolónyílásával szexelt az éj leple alatt

Különös vonzalom, és mégsem maradt plátói.

Magyar Nemzet
Forrás: Sonine2025. 08. 27. 14:10
illusztráció Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a pécsi férfit, mert autók tankolónyílásával szexelt éjszaka – adta hírül a Sonline. 

Korábban egyébként ugyanezért már húsz nap közérdekű munkavégzésre és kétszer felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Mindháromszor rongálásért kapott büntetést, ennek ellenére folytatta a tevékenységét. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem hatotta meg. 

Kutas Tamás, a Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivője azt közölte a portállal, hogy a férfi minden esetben az üzemanyagtöltő rendszert úgy rongálta meg, hogy a töltőnyílás előtti ajtókat lefeszítette, a tanksapkát pedig letörte, a nyílást valamivel bekente, majd közösült az autókkal. Az eset részleteit a Sonline cikkében olvashatja. 

 

