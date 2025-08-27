Összevagdosta a felesége nemi szervét a mezőkövesdi férj, mert azt hitte, a nőnek viszonya van a vérszerinti fiával

Miközben a feleségét kínozta, azzal fenyegette, hogy megöli, és azt állította, nem a nő lenne az első halálos áldozata.

Feldarabol, elás, először a gyerekemet, utána engem

– részletezte a férfi fenyegetéseit a nő. A történetről a Tények riportot is készített, ezt ide kattintva nézheti meg.