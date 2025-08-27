kalapácsgyerekfeleségviszony

Összevagdosta a felesége nemi szervét a mezőkövesdi férj, mert azt hitte, a nőnek viszonya van a vérszerinti fiával

Brutális történet.

Magyar Nemzet
Forrás: Tények2025. 08. 27. 13:21
abuse,crying,woman
illusztráció Forrás: Pexels
Vascsővel, kalapáccsal, baltával és karddal is verte rendszeresen a feleségét egy mezőkövesdi férfi – adta hírül a Tények. 

Írnak arról is, hogy a férj a nőt többször le is kötözte, nehogy elmeneküljön tőle, de egy késsel még a nemi szervét is összevagdosta. Mindezt azért, mert a férfi azt hitte, hogy a nőnek a saját fiával van viszonya. A gyerekeket el is küldte a háztól. 

Miközben a feleségét kínozta, azzal fenyegette, hogy megöli, és azt állította, nem a nő lenne az első halálos áldozata.  

Feldarabol, elás, először a gyerekemet, utána engem

– részletezte a férfi fenyegetéseit a nő. A történetről a Tények riportot is készített, ezt ide kattintva nézheti meg. 

 

 

