Kígyót talált egy magyar nő a temus rendelésében

Forrás: Sonline2025. 08. 27. 12:01
kígyó a temus csomagból Forrás: Sonline/MW
Elég komolyan meglepődött Tímea, amikor kinyitotta temus rendelését, amelyben nemcsak a rendelt termékek voltak benne, hanem egy kígyó is – bukkant rá a Sonline. 

A hüllőről fotót is készített, amit megosztott a közösségi oldalán is. Segítséget is ott kapott, hiszen nagy volt az ijedség, hogy a kígyó harapása esetleg halálos is lehet. 

Egy másfél hete az anyósomnál lévő temus csomag ragasztószalagjába volt ragadva szegény. Óvatosan kiszabadítottuk, ideiglenesen akváriumba tettük

– írta közösségi oldalán Tímea. A legjobb megoldásnak végül azt találták, hogy elviszik a fővárosi állatkertbe, ahol az is kiderült, hogy milyen típusú kígyó utazott a csomagban, amelyet a Sonline cikkében olvashat el. 

 

