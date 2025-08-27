Kígyót talált egy magyar nő a temus rendelésében

Elég komolyan meglepődött Tímea, amikor kinyitotta temus rendelését, amelyben nemcsak a rendelt termékek voltak benne, hanem egy kígyó is – bukkant rá a Sonline.
A hüllőről fotót is készített, amit megosztott a közösségi oldalán is. Segítséget is ott kapott, hiszen nagy volt az ijedség, hogy a kígyó harapása esetleg halálos is lehet.
Egy másfél hete az anyósomnál lévő temus csomag ragasztószalagjába volt ragadva szegény. Óvatosan kiszabadítottuk, ideiglenesen akváriumba tettük
– írta közösségi oldalán Tímea. A legjobb megoldásnak végül azt találták, hogy elviszik a fővárosi állatkertbe, ahol az is kiderült, hogy milyen típusú kígyó utazott a csomagban, amelyet a Sonline cikkében olvashat el.
