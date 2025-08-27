Rendkívüli

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

vadasparkTillné Vörös KatalinTill MátyásTill Tamásnak

Till Tamás szülei: Az biztos, hogy hitelt nem veszünk fel

A házukat pedig nem veszíthetik el – fogalmazott Till Mátyás.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 08. 27. 16:41
Till Tamás szülei 24 évig reménykedtek, hogy előkerül a kisfiuk Forrás: Bors / archív-felvétel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sírkövet szeretnének állíttatni a szülei Till Tamásnak, annak a fiúnak, akit csaknem huszonöt éven át vártak haza, azonban sosem érkezett meg. Tamás holtteste tavaly július végén került elő, és decemberben temették el. 

Till Mátyás és Tillné Vörös Katalin most a BorsOnline-nak azt mondták, még latolgatják, hogy milyen lehetőségeik vannak, ugyanis, bár hármas sírhelyet váltottak meg a temetőben, egyelőre csak egy egyszemélyes sírkövet vesznek. Ha egyáltalán futja rá. Tamás sírja mellett ugyanis nemrég készült el egy hármas sírkő, ami több millió forintba került, nekik ezt nehéz lenne a nyugdíjukból kifizetni. 

Az biztos, hogy hitelt nem veszünk fel, mert nem szeretnénk magunkat eladósítani. A törlesztőrészletekkel túl nagy anyagi kockázatot vállalnánk, a házunkat pedig nem veszíthetjük el

– fogalmazott az édesapa, Till Mátyás. Hozzáfűzte, igazságtalannak tartja, hogy a sírkőre kell költeniük, a normális az lett volna, ha a keresés helyett a fiú taníttatására költöttek volna. 

Ez roppant igazságtalan 

– hangsúlyozta. 

Till Tamás 2000-ben, május 28-án tűnt el, amikor a bajai vadasparkba indult a kedvenc lovához, Babához, azonban soha többé nem lépett be az otthona ajtaján. A fiú földi maradványait tavaly nyáron egy bajai tanya melléképületének betonja alatt találták meg. A rendőrség a tragédia idején 16 éves F. Jánost gyanúsítja a gyilkosság elkövetésével, ő jelenleg is letartóztatásban van.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu