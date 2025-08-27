Sírkövet szeretnének állíttatni a szülei Till Tamásnak, annak a fiúnak, akit csaknem huszonöt éven át vártak haza, azonban sosem érkezett meg. Tamás holtteste tavaly július végén került elő, és decemberben temették el.
Till Tamás szülei: Az biztos, hogy hitelt nem veszünk fel
A házukat pedig nem veszíthetik el – fogalmazott Till Mátyás.
Till Mátyás és Tillné Vörös Katalin most a BorsOnline-nak azt mondták, még latolgatják, hogy milyen lehetőségeik vannak, ugyanis, bár hármas sírhelyet váltottak meg a temetőben, egyelőre csak egy egyszemélyes sírkövet vesznek. Ha egyáltalán futja rá. Tamás sírja mellett ugyanis nemrég készült el egy hármas sírkő, ami több millió forintba került, nekik ezt nehéz lenne a nyugdíjukból kifizetni.
Az biztos, hogy hitelt nem veszünk fel, mert nem szeretnénk magunkat eladósítani. A törlesztőrészletekkel túl nagy anyagi kockázatot vállalnánk, a házunkat pedig nem veszíthetjük el
– fogalmazott az édesapa, Till Mátyás. Hozzáfűzte, igazságtalannak tartja, hogy a sírkőre kell költeniük, a normális az lett volna, ha a keresés helyett a fiú taníttatására költöttek volna.
Ez roppant igazságtalan
– hangsúlyozta.
Till Tamás 2000-ben, május 28-án tűnt el, amikor a bajai vadasparkba indult a kedvenc lovához, Babához, azonban soha többé nem lépett be az otthona ajtaján. A fiú földi maradványait tavaly nyáron egy bajai tanya melléképületének betonja alatt találták meg. A rendőrség a tragédia idején 16 éves F. Jánost gyanúsítja a gyilkosság elkövetésével, ő jelenleg is letartóztatásban van.
