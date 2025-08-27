Till Tamás szülei: Az biztos, hogy hitelt nem veszünk fel

Till Mátyás és Tillné Vörös Katalin most a BorsOnline-nak azt mondták, még latolgatják, hogy milyen lehetőségeik vannak, ugyanis, bár hármas sírhelyet váltottak meg a temetőben, egyelőre csak egy egyszemélyes sírkövet vesznek. Ha egyáltalán futja rá. Tamás sírja mellett ugyanis nemrég készült el egy hármas sírkő, ami több millió forintba került, nekik ezt nehéz lenne a nyugdíjukból kifizetni.