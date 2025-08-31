Soltész Miklósnagyvenyimitemplom

Ezt a templomot a második világháború legborzalmasabb időszakában építették

A nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették a helyiek, amikor Magyarországot is elérte a front.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 14:28
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A kormánynak a kisközösségek is fontosak – fogalmazott Soltész Miklós a Fejér vármegyei Nagyvenyimben, a felújított katolikus templomban. 

Nagyvenyim, 2025. augusztus 31. Kristofory Valter megáldja a megújult nagyvenyimi Nagyboldogasszony-templomot 2025. augusztus 31-én. A templom nyílászáróinak kormányzati támogatással megvalósult cseréjéhez szükséges mintegy tízmillió forint csaknem felét közadakozásból finanszírozták. A felújítás folytatódni fog. MTI/Vasvári Tamás
A második világháborúban épült templom a helyiek bátorságát bizonyítja (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felidézte: a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. 

A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek

– méltatta a közösséget.

A nagyvenyimi római katolikus templom nehéz időszakban épült (Forrás: Faluvándor.hu)

A nagyvenyimiek ma is aktívak, hiszen a templom nyílászáróinak kormányzati támogatással megvalósult cseréjéhez szükséges mintegy tízmillió forint csaknem felét közadakozásból finanszírozták. – A templom felújítása folytatódni fog, és a kormány továbbra is kész segíteni a helyi közösséget – jelezte az államtitkár, aki egyben arra ösztönözte a híveket, hogy 

merjék vállalni a keresztény hitet.

Kristofory Valter plébános szentbeszédében szintén az összefogásért mondott köszönetet, majd a szentmise végén megáldotta az elkészült beruházást. A hálaadó istentiszteleten részt vett Mészáros Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, valamint Müller Cecília nyugalmazott országos tiszti főorvos, Nagyvenyim díszpolgára is.

 

Borítókép: Megújult a nagyvenyimi templom (Fotó: MTI)

