Több mint tíz kilométeres a torlódás az M3-as autópályán, de az M5-ösön is áll a forgalom

Akár egy órával is tovább tarthat a menetidő.

2025. 08. 31. 13:22
illusztráció Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI
Több autó ütközött Budapest felé, Hatvan és Bag között az M3-as autópályán – közölte az Útinform. 

A tájékoztatás szerint 

a baleset miatt 46-os kilométernél továbbra is csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a tíz kilométert, a többletmenetidő akár egy óra is lehet.

Az M5-ös autópályán is jelentős a forgalmi fennakadás: egy korábbi baleset és az erős forgalom hatására több kilométeres torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon, Ócsa térségében. A 33-as kilométernél már mindkét sáv használható, de így is több mint öt kilométeres még a torlódás.

Erősödik a forgalom az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon: lassulás számítsanak a Balaton felől igyekvők, a 90-es jelű Balatonvilágos/Enying, a 80-as jelű Polgárdi, valamint a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontoknál. 

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak.

 

