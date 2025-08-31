Ezért veszélyes, ha valaki vezetés közben nyomogatja a telefonját + videó

Három összefűzött felvétel példázza, milyen könnyen baj lehet abból, ha valaki vezetés/közlekedés közben a telefonjával foglalkozik. Az első, friss videón egy nő lehajt egy pláza mélygarázsába. A kezében a mobil, amelyet nyomkod, és ennyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a Suzukija a fém korlátnak csapódjon. Azért kezdte el rögzíteni a jelenetet a beküldő, mert már az elején gyanús volt neki, hogy a sofőr nem az útra figyel – sajnos igaza is lett.

Nem ez az első eset, amikor a telefon vezet közvetlenül balesethez vagy majdnem balesethez. A Bpiautósok az archívumából két felvételt is elővett, amelyek szintén ezt a problémát mutatják meg: második felvételen egy gyalogos az út közelében telefonál mindenbe belefeledkezve. A kamerás autós dudálására alaposan megijed. A harmadik felvételen pedig egy sofőr átsodródik a szemközti sávba az Audijával, látszólag ok nélkül. Ez a jelenet már messze nem vicces, kis híján összejött a frontális ütközés.