Centiken múlt, hogy nem gázoltak el egy zebrán átkelő nőt Budapesten + videó

Két hajmeresztő helyzetet is rögzítettek nemrég a Bpiautósok olvasóinak fedélzeti kamerái, ezek az esetek ismét rávilágítanak arra, mennyire fontos az elővigyázatosság a közlekedésben. Az első felvétel Budapesten, a IX. kerületi Mester utcában készült. A gyalogosok szabályosan haladtak át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, amikor egy nő jobbról lelépett a zebrára, és megkezdte az átkelést. Egy Toyota Prius sofőrje látszólag megállt, hogy elengedje, majd váratlanul újra elindult, olyan közel a gyalogoshoz, hogy kis híján ráhajtott a nő lábára. A helyzet érthetetlen, legfeljebb a holttérrel magyarázható, de az biztos: a sofőr manővere rendkívül veszélyes volt.

A második eset Komárom-Esztergom vármegyében, Tarján és Héreg között, a Kültelek telepi úton történt 2025. augusztus 25-én, délután fél hat körül. A beküldő beszámolója szerint egy Suzuki sofőrje emelkedőn, záróvonalon előzött meg egy kamiont, ezzel kis híján frontális ütközést okozva.