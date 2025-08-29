Azonnal ott termett a rendőrautó, lekapcsolták a driftelő BMW-st Debrecenben + videó

2025. augusztus 24-én, hajnalban kapta lencsevégre a Bpiautósok olvasója Debrecenben azt a BMW-st, aki egy körforgalomban driftelt. Nem sokáig élvezhette a veszélyes mutatványt, mert a rendőrök pillanatok alatt lekapcsolták.

„Hajnalban érkeztem haza egy kéthetes kirándulásról, és megdöbbenve láttam a szeretett városom első körforgalmában driftelő BMW-st. Gondoltam, így hajnal kettőkor a kutya se látja rajtam kívül, erre mellőlem a semmiből kivágott egy rendőrautó, és a járőrök lekapcsolták a sofőrt. Szép munka volt, fiúk!” – írta a felvételhez csatolva. A felvételen jól kivehető, hogy a BMW már a második kört teljesítette, amikor megérkezett a Skoda Kodiaq rendőrautó.