FidelitasUkrajnaBudapest

Fidelitas: A hazai balos politikusok Ukrajna mellett kampányolnak

Két lábbal tiporják a kárpátaljai magyarok jogait.

2025. 08. 28. 11:27
Fotó: HP
– A történelem szemétdombjára hajított Momentum korábbi elnöke, Gelencsér Ferenc is belépett abba a díszes társaságba, akik személyesen tették le a nagyesküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel szemben – írja közösségi oldalán a Fidelitas. 

Balog Géza, a fővárosi Fidelitas elnöke (Fotó: HP)

A kormánypárt ifjúsági szervezete csütörtök reggel tartott demonstrációján leszögezték:

miközben az ukránok évtizedek óta két lábbal tiporják a kárpátaljai magyarok jogait és minden eszközzel megpróbálják elnyomni a magyarokat, 

a hazai balos politikusok Ukrajna mellett kampányolnak és boldogan pózolgatnak ukrán kémekkel vagy éppen az ukrán elnökkel. 

– Mi ezekből nem kérünk! – zárták a posztot. 

Borítókép: Fidelitasosok a Főpolgármesteri Hivatal előtt (Fotó: Facebook) 

