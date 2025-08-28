Fidelitas: A hazai balos politikusok Ukrajna mellett kampányolnak

– A történelem szemétdombjára hajított Momentum korábbi elnöke, Gelencsér Ferenc is belépett abba a díszes társaságba, akik személyesen tették le a nagyesküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel szemben – írja közösségi oldalán a Fidelitas.

Balog Géza, a fővárosi Fidelitas elnöke (Fotó: HP)

A kormánypárt ifjúsági szervezete csütörtök reggel tartott demonstrációján leszögezték:

miközben az ukránok évtizedek óta két lábbal tiporják a kárpátaljai magyarok jogait és minden eszközzel megpróbálják elnyomni a magyarokat,

a hazai balos politikusok Ukrajna mellett kampányolnak és boldogan pózolgatnak ukrán kémekkel vagy éppen az ukrán elnökkel.

– Mi ezekből nem kérünk! – zárták a posztot.

Borítókép: Fidelitasosok a Főpolgármesteri Hivatal előtt (Fotó: Facebook)