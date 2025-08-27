Elszabadult a gyűlölködés a Magyar Pétert támogató csoportokban

A Tisza nevű digitális párt valódi támogatói szélsőséges, gyűlölettel teli, agresszív emberek. A Facebook-csoportokban egymást licitálják felül a gyilkossági szándékokkal – derül ki a Tűzfalcsoport új videójából.

A közösségi médiában fellelhető tiszás csoportokban sorra ismétlődnek az

„akasztani”, „kötél”, „nyakára a kötél”, „lelőni”, „lámpavasra” erőszakra buzdító kommentek, amelyeket Magyar Péter követői, aktivistái, a Tisza Párt szimpatizánsai írnak.

A Tűzfalcsoport a videóban felidézi: van itt bőven antiszemita megjegyzésekből is, de a cigányokat is gyűlölik. A nyomdafestéket nem tűrő gyalázkodás pedig alapnak számít. Ez a Tisza hátországa, ők akarnak hatalomra jutni – derül ki a videóból.