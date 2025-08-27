Tisza PártFacebookMagyar Péter

Elszabadult a gyűlölködés a Magyar Pétert támogató csoportokban

A Tűzfalcsoport feltárta a tiszások csoportjának működését.

Munkatársunktól
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 08. 27. 12:22
20240524 Felcsút Magyar Péter országjárásának egyik pénteki állomása Felcsút volt. A Tisza Párt EP-listavezetője elvitte a támogatóit egy körre a felcsúti kisvasúttal. fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet
A Tisza nevű digitális párt valódi támogatói szélsőséges, gyűlölettel teli, agresszív emberek. A Facebook-csoportokban egymást licitálják felül a gyilkossági szándékokkal – derül ki a Tűzfalcsoport új videójából.

A közösségi médiában fellelhető tiszás csoportokban sorra ismétlődnek az

„akasztani”, „kötél”, „nyakára a kötél”, „lelőni”, „lámpavasra” erőszakra buzdító kommentek, amelyeket Magyar Péter követői, aktivistái, a Tisza Párt szimpatizánsai írnak.

A Tűzfalcsoport a videóban felidézi: van itt bőven antiszemita megjegyzésekből is, de a cigányokat is gyűlölik. A nyomdafestéket nem tűrő gyalázkodás pedig alapnak számít. Ez a Tisza hátországa, ők akarnak hatalomra jutni – derül ki a videóból.

 

Borítókép: Magyar Péter  (Fotó: Havran Zoltán)

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

