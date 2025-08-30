Erre a ruhára mindenképp szüksége lesz a hétvégi kirándulóknak

hidegfrontzápor zivatarcsapadék

Felfrissül a levegő, véget ér a nyár és ezzel együtt a kánikula.

2025. 08. 30. 7:31
Mozgalmas hétvége előtt állunk, a HungaroMet közlése szerint a péntek este érkezett hullámzó hidegfront kisöpri a kánikulát a nyár utolsó hétvégéjén, a levegő felfrissül, és az ország legtöbb részén csapadékra is van kilátás, így érdemes esőkabátot is magunkkal vinni, ha kirándulni akarunk. Szombatra a hullámzó frontrendszer lelassul, de alapvetően felhős idő várható,

 főleg a Dunántúlon és a középső országrészben egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye.

Szombaton beborul az ég, sokfelé várható csapadék. Forrás: HungaroMet

Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Vasárnap a hullámzó hidegfront helyét egy sekély ciklon veszi át, amelynek hatására – a Nyugat-Dunántúlt leszámítva – erősen felhős idő lesz, többfelé várható eső, zápor és zivatar az ország területén. Estére azonban már mindenütt megszűnik az eső.

A jövő hét eleje eseménytelen lesz, hétfőn és kedden napos, csapadékmentes időjárás várható, kedd este és szerda virradóra azonban újabb hidegfront érkezik: többfelé eshet az eső, de jelentős lehűlés nem várható a hét második felében sem, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

