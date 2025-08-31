Készüljön rá: minden fúrt kutat ellenőriznek

A tavaly életbe lépett jogszabály szerint minden új kút fúrását kötelező előzetesen bejelenteni a helyi önkormányzatnál, enélkül nem szabad elkezdeni a munkát – írta a Teol.hu.

Változnak a kútfúrás szabályai (Forrás: Bigmedia.hu)

A hivatal háromféleképpen dönthet: engedélyezi a fúrást, elutasítja a kérelmet, vagy további engedélyeket, például vízjogi létesítési engedélyt két.

Van azonban egy kivétel.

Ha a kút nem mélyebb 50 méternél, kizárólag öntözésre használják, és nem érintik az ivóvízbázisokat akkor nincs szükség a vízjogi engedélyre,

de az önkormányzatnak ilyen esetben is szólni kell. Ez azért is fontos, mert komoly bírság járhat, ha nem jelentik be a kutat.

Viszont a 2024 előtt létesített, 50 méternél nem mélyebb, háztartási célra használt kutak mentességet kapnak: vagyis nem szükséges fennmaradási engedélyt kérni, és nem jár bírság, ha megfelelnek a fenti feltételeknek.

