Kiadták a veszélyjelzést, dörgedelmes zivatarok és tikkasztó pillanatok érkeznek holnap + térképek

Menczer Tamás: Az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot

Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.