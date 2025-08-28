térképnarancsközéphőmérséklet országzivatar

Kiadták a veszélyjelzést, dörgedelmes zivatarok és tikkasztó pillanatok érkeznek holnap + térképek

Pénteken 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország középső részén – derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki veszélyjelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 28. 12:51
Hőség - Budapest MTI Fotószerkesztõség Balogh Zoltán
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A meteorológiai szolgálat másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 fok felett alakulhat.

Fotó: met.hu

Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.

Péntekre a HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben.

Fotó: met.hu

További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait

Csépányi Balázs avatarja

Ezt hívják buktának: elhangzott az igazságbeszéd, nem lehet tovább hazudozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu