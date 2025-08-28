A meteorológiai szolgálat másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 fok felett alakulhat.
Kiadták a veszélyjelzést, dörgedelmes zivatarok és tikkasztó pillanatok érkeznek holnap + térképek
Pénteken 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország középső részén – derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki veszélyjelzéséből.
Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.
Péntekre a HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben.
