Kiadták az országos figyelmeztetést: hétvégére érkezik a csapadék és a lehűlés

Meteorológiai szempontból mozgalmas hétvége előtt állunk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 16:54
Illusztráció (Fotó: Pexels)
Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, amely mentén előbb a Dunántúlon, az éjszaka folyamán a középső országrészben is záporokra, zivatarokra lehet számítani – írja a Hungaromet Nonprofit Zrt.

Országos figyelmeztetést adtak a zivatarok miatt szombatra. Fotó: Hungaromet Zrt.

Szombaton már keleten is felhős időre és csupán kevés napsütésre van kilátás, többfelé várható zápor, zivatar, de a Tiszántúlon estig kissé alacsonyabb a csapadék valószínűsége. 

Nyugatabbra viszont egyes helyeken akár ismétlődő jelleggel fordulhat elő csapadék – elsősorban a Nyugat-Dunántúlon néhol akár tartós eső is. 

Gyakran megélénkül, pénteken főként az Alföld déli, délkeleti részén több helyen meg is erősödik a délies irányú szél, amely szombat délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

 Fotó: Hungaromet Zrt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 17 és 24 fok között valószínű, de a keleti, északkeleti határvidék derült, hidegre hajlamos részein ennél több fokkal alacsonyabb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels.com)

 

