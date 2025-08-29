Kocsis Máté: Lomtalanítás a baloldalon, a Tisza az új függöny, Magyar Péter az új bútor + videó

Lomtalanítás volt a baloldalon, állapította meg friss Facebook-videójában Kocsis Máté.

Magyar Péter is hamarosan a korábbi baloldali ikonok sorsára jut. Forrás: Videa

A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy már szinte nem is emlékszik senki a baloldal korábbi „üdvöskéire”, s kifejezte meggyőződését, hogy hamarosan erre a sorsra jut a legújabb felfedezett, Magyar Péter is.

Ami most van, az mindig szokott lenni. Semmi új nincs a nap alatt: átcsomagolták, letolták a használhatatlanokat. Lomtalanítás volt a baloldalon. Lomtalanítás volt, vettek új bútorokat meg új függönyt. És ez az új függöny a Tisza Párt, az új bútor pedig Magyar Péter, akit, ha elhasználódik, ugyanúgy fognak kidobni, mint Botka Lászlót, Karácsony Gergelyt, Mesterházy Attilát, Jakab Pétert, Bajnai Gordont vagy Márki-Zay Pétert.

Ő lesz a következő a sorban – jósolta meg Kocsis Máté.