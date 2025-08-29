Menczer: Magyar Péter átver és lenyúlja a pénzed

„A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter. Átver és lenyúlja a pénzed. Ez Magyar Péter. Mindig ilyen volt. Az egész élete erről szól. Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót” – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Tarr Zoltán és Magyar Péter (Forrás: MTI)

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy a Tisza-csomag már az átlagos jövedelműek személyi jövedelemadóját is megemelné. Tar Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

„Ezek ilyenek. Aztán a te pénzedből lehetne kedvezni a bankoknak és a multiknak. Mert Brüsszel ezt várja. Ne hagyd, hogy átverjenek! Ne hagyd, hogy a brutális Tisza-adóval lenyúlják a pénzed! Áprilisban elzavarjuk őket! A magyar politikatörténet szemétdombján van a Tisza helye” – zárta gondolatait a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)