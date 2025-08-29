Magyar PéterTisza-adóMenczert Tamás

Menczer: Magyar Péter átver és lenyúlja a pénzed

A Tisza-adó pontosan megmutatja, milyen Magyar Péter: hazudik, átver, és ha tehetné, azonnal bevezetné a brutális adóemelést, mutatott rá a Fidesz kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy részletes, személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített, amely az átlagkeresetűeket is sújtaná.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 8:23
Magyar Péter, Menczer
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter. Átver és lenyúlja a pénzed. Ez Magyar Péter. Mindig ilyen volt. Az egész élete erről szól. Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót” – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. 

Magyar Péter kiverte a hisztit. Tar zoltán. Tarr Zoltán és Magyar Péter Forrás: MTI
Tarr Zoltán és Magyar Péter (Forrás: MTI)

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy a Tisza-csomag már az átlagos jövedelműek személyi jövedelemadóját is megemelné. Tar Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

„Ezek ilyenek. Aztán a te pénzedből lehetne kedvezni a bankoknak és a multiknak. Mert Brüsszel ezt várja. Ne hagyd, hogy átverjenek! Ne hagyd, hogy a brutális Tisza-adóval lenyúlják a pénzed! Áprilisban elzavarjuk őket! A magyar politikatörténet szemétdombján van a Tisza helye” – zárta gondolatait a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)

 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

„Ennyire nem lehetünk ostobák!” – hisztériás rohamban tört ki a Tisza-adó tervével lebukott Magyar Péter

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Bayer Zsolt avatarja

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu