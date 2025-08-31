Hihetetlen, hogy mit találtak egy félreállított autó anyósülése alatt a budapesti rendőrök

Már meg sem lepődünk… A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst állítottak ki a forgalomból az Orczy úton.

A gyűrűsfarkú maki fokozottan védett (Forrás: Facebook)

Az intézkedés egy lett volna a sok közül, ha közben valaki ki nem kandikál az anyósülés alól… Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett, emlékeztet a BRFK posztjában, hozzátéve: a kis állat füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett.

A gyűrűsfarkú maki tartózkodási helye pikk-pakk megváltozott, miután az egyenruhások felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival. A szokás szerint megtapasztalt segítőkészségnek hála a jószág lakhatása, ellátása biztosított. Az ideiglenes szálláshelyre érkeztetést röpke, ölben pózolós, baráti fotózkodás követte

– írták a Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzésében, amelyben még hozzátették, hogy