Hihetetlen, hogy mit találtak egy félreállított autó anyósülése alatt a budapesti rendőrök

A gyűrűsfarkú maki fokozottan védett, ennek ellenére egy kocsi ülése alól leste a rend éber őreit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 21:49
Forrás: FACEBOOK
Már meg sem lepődünk… A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst állítottak ki a forgalomból az Orczy úton. 

Az intézkedés egy lett volna a sok közül, ha közben valaki ki nem kandikál az anyósülés alól… Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett, emlékeztet a BRFK posztjában, hozzátéve: a kis állat füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett. 

A gyűrűsfarkú maki tartózkodási helye pikk-pakk megváltozott, miután az egyenruhások felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival. A szokás szerint megtapasztalt segítőkészségnek hála a jószág lakhatása, ellátása biztosított. Az ideiglenes szálláshelyre érkeztetést röpke, ölben pózolós, baráti fotózkodás követte 

– írták a Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzésében, amelyben még hozzátették, hogy

az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, nem tett vallomást. No meg beesett némi pénzbírság is a közlekedési szabálysértés miatt, hisz a villamossínen nem autókázunk!

 

Borítókép: A gyűrűsfarkú maki fokozottan védett (Forrás: Facebook)

