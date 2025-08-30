tacskóVeszprémTacsi talieseménykutyás

Tacskók özönlötték el az egyik magyar várost

Kilencedik alkalommal rendezték meg a tacsitalit Veszprémben, a Kolostorok és Kertek rendezvényterületen.

Magyar Nemzet
Forrás: VEOL2025. 08. 30. 21:58
Forrás: VEOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton kilencedik alkalommal rendezték meg a tacsitalit Veszprémben, a Kolostorok és Kertek rendezvényterületen. A különleges esemény mára igazi országos hírű kutyás fesztivállá nőtte ki magát: nemcsak tacskók és gazdáik érkeztek a városba, hanem sok más négylábú is, hogy együtt ünnepeljék a hűséget, a közösséget és az állatszeretetet – írja a Veol.hu.

A rendezvény háziasszonya, Enyedi-Csaba Eszter kilenc éve álmodta meg a programot, amely akkor még kis baráti találkozónak indult, mára azonban a város egyik legszínesebb, legtöbbeket megmozgató eseménye lett. A megnyitón Halmay Gábor önkormányzati képviselő és Szabó Péter, a Kolostorok és Kertek Kft. ügyvezetője is köszöntötte a résztvevőket. – Ez az ügy bebizonyította, hogy egy négylábú köré szerveződve is össze lehet fogni egy egész közösséget. A tacsitali immár szinte kitörölhetetlen Veszprém rendezvénytérképéről – fogalmazott Halmay Gábor.

Tacsi tali Veszprémben: ellepték a négylábúak a völgyet
Tacsitali Veszprémben: ellepték a négylábúak a völgyet. Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nap egyik szívmelengető pillanata a „tacsitali fájánál” zajlott, ahol új emléktáblát helyeztek el. A szervezők ezzel is jelezték: a rendezvény évről évre gyarapodik, és mély gyökeret eresztett a város kulturális életében.

Enyedi-Csaba Eszter, a „főtacsi”, meghatottan mondott köszönetet a jelenlévőknek, és elérzékenyülve vallotta be: – Lehet, hogy ma még sírni is fogok, annyira boldog vagyok, hogy itt vagytok.

A program színes kavalkádot kínált: rendőrkutyás bemutatót tartott Takács Krisztián rendőr törzszászlós, aki Zorrót, a belga juhászkutyát vezette. Az ötéves malinois lenyűgözte a közönséget.

A teljes cikk galériával és videóval ide kattintva érhető el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu