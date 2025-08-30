Tacskók özönlötték el az egyik magyar várost

Szombaton kilencedik alkalommal rendezték meg a tacsitalit Veszprémben, a Kolostorok és Kertek rendezvényterületen. A különleges esemény mára igazi országos hírű kutyás fesztivállá nőtte ki magát: nemcsak tacskók és gazdáik érkeztek a városba, hanem sok más négylábú is, hogy együtt ünnepeljék a hűséget, a közösséget és az állatszeretetet – írja a Veol.hu.

A rendezvény háziasszonya, Enyedi-Csaba Eszter kilenc éve álmodta meg a programot, amely akkor még kis baráti találkozónak indult, mára azonban a város egyik legszínesebb, legtöbbeket megmozgató eseménye lett. A megnyitón Halmay Gábor önkormányzati képviselő és Szabó Péter, a Kolostorok és Kertek Kft. ügyvezetője is köszöntötte a résztvevőket. – Ez az ügy bebizonyította, hogy egy négylábú köré szerveződve is össze lehet fogni egy egész közösséget. A tacsitali immár szinte kitörölhetetlen Veszprém rendezvénytérképéről – fogalmazott Halmay Gábor.

Tacsitali Veszprémben: ellepték a négylábúak a völgyet. Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nap egyik szívmelengető pillanata a „tacsitali fájánál” zajlott, ahol új emléktáblát helyeztek el. A szervezők ezzel is jelezték: a rendezvény évről évre gyarapodik, és mély gyökeret eresztett a város kulturális életében.

Enyedi-Csaba Eszter, a „főtacsi”, meghatottan mondott köszönetet a jelenlévőknek, és elérzékenyülve vallotta be: – Lehet, hogy ma még sírni is fogok, annyira boldog vagyok, hogy itt vagytok.

A program színes kavalkádot kínált: rendőrkutyás bemutatót tartott Takács Krisztián rendőr törzszászlós, aki Zorrót, a belga juhászkutyát vezette. Az ötéves malinois lenyűgözte a közönséget.

