Menczer Tamás: A Momentum és a Tisza egyforma, mindig Brüsszelt választják a magyar érdek helyett

„Emlékeztek még Gelencsér Ferencre? Ő a Momentum – egyik – bukott elnöke. Hogy is lehetne ezt az „államférfit” elfelejteni?! Mondjuk, tesz is érte. Mit tudunk a Momentumról? Azt, hogy külföldről irányították, irányítják, és mindig idegen érdekeket képviselt a magyarok helyett. Például a szlovákokat a felvidékiek, a románokat az erdélyiek helyett. Brüsszelt a magyar érdek helyett. Bár a Momentum gyakorlatilag halott, ami, aki maradt belőle, ugyanezt csinálja” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felidézte:

Gelencsér Ferenc most épp egészen Kijevig ment, hogy elmondhassa Zelenszkijnek, hogy a Momentum a magyarok helyett bármikor az ukránokat választja.

Az ellenzéki politikus ugyanakkor nem beszél sem Sebestyén József ügyéről, sem a Barátság kőolajvezeték ukrán bombázásairól, „mert számára nem Magyarország fontos, hanem a megbízók, Brüsszel és Ukrajna”.

A Momentum a Tiszának kampányol, egyformák

– mutatott rá Menczer Tamás. Hozzátette: „A vége is ugyanaz lesz.”

Emlékeztetett: a Momentumot a magyar emberek a politikatörténet szemétdombjára hajították, elődje, az SZDSZ mellé. „Pedig mekkora várakozás volt feléjük! Jönnek ezek a szép, okos, pirospozsgás, progresszív, liberális fiatalok, a Fekete-Győr Bandi, a Gelencsér Ferike meg a többiek, és majd ők jól leváltják a Fideszt. Aztán kipukkadt a ronda lila lufi. Ez a sors vár a Tiszára is” – jegyezte meg a kommunikációs igazgató.