Rapid délutáni friss – Bevásárolt szájkosárból Magyar Péter + videó

Még az egykori Gyurcsány-kormány is csettintene a Tisza-adó hallatán – fogalmazott Jakubász Tamás, aki számszerűen felsorolta a kedden kiszivárgott progresszív adótervezet pontjait, valamint azt, hogy a sávokban mennyi pénzt vennének ki az emberek zsebéből. Mint fogalmazott, ezzel lényegében megsemmisülne az oktatásban és az egészségügyben bevezetett béremelés. Emlékeztetett, Deák Dániel politológus információi szerint amióta kiszivárgott a Tisza-adó tervezete, Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el, mindenkit eltiltott a közszerepléstől. Kárpáti András megjegyezte, Magyar Péternek szokása, hogy úgy dugdossa az embereit, mint más a lopott biciklit. Kollégáink külön kiemelték Dálnoki Pétert, akit Magyar Péter akkor is eltiltott a szerepléstől az utolsó napokban, amikor polgármester-jelöltként indították.

Jakubász Tamás feltette a kérdést, hogy milyen párt az, ahol a szereplők megszólalnak, és abból kár keletkezik? Kárpáti András szerint nem túl szerencsés helyzet, finoman fogalmazva, ugyanis a politikusoknak az egyik legfőbb feladata, hogy kommunikáljanak a választókkal. Hozzátette azt is, hogy a rivaldafényben kellene élniük, ehhez képest az a szürreális helyzet, abszurd szituáció állt elő a Tisza Pártban, hogy nem beszélhetnek, mindent Magyar Péter akar irányítani és megmondani.