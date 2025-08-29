Tisza-adóKárpáti AndrásJakubász TamásMagyar Péter

Rapid délutáni friss – Bevásárolt szájkosárból Magyar Péter + videó

Nyilatkozatstopot rendelt el a Tisza-vezér, miután kiszivárgott a Tisza-adó terve. Információk szerint Magyar Péter megtiltotta embereinek, hogy bárkinek nyilatkozzanak az ügyben, ugyanis már kedden kiderült, hogy progresszív adózást, azaz adóemelést vezetne be, ha győzne a 2026-os választáson, amivel mindenki rosszul járna. Erről mondott véleményt a Rapidban Jakubász Tamás és Kárpáti András, a Mediaworks két főmunkatársa.

Még az egykori Gyurcsány-kormány is csettintene a Tisza-adó hallatán – fogalmazott Jakubász Tamás, aki számszerűen felsorolta a kedden kiszivárgott progresszív adótervezet pontjait, valamint azt, hogy a sávokban mennyi pénzt vennének ki az emberek zsebéből. Mint fogalmazott, ezzel lényegében megsemmisülne az oktatásban és az egészségügyben bevezetett béremelés. Emlékeztetett, Deák Dániel politológus információi szerint amióta kiszivárgott a Tisza-adó tervezete, Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el, mindenkit eltiltott a közszerepléstől. Kárpáti András megjegyezte, Magyar Péternek szokása, hogy úgy dugdossa az embereit, mint más a lopott biciklit. Kollégáink külön kiemelték Dálnoki Pétert, akit Magyar Péter akkor is eltiltott a szerepléstől az utolsó napokban, amikor polgármester-jelöltként indították. 

Jakubász Tamás feltette a kérdést, hogy milyen párt az, ahol a szereplők megszólalnak, és abból kár keletkezik? Kárpáti András szerint nem túl szerencsés helyzet, finoman fogalmazva, ugyanis a politikusoknak az egyik legfőbb feladata, hogy kommunikáljanak a választókkal. Hozzátette azt is, hogy a rivaldafényben kellene élniük, ehhez képest az a szürreális helyzet, abszurd szituáció állt elő a Tisza Pártban, hogy nem beszélhetnek, mindent Magyar Péter akar irányítani és megmondani.

