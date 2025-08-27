Új rendelet jelent meg a fix 3 százalékos lakáshitelről + videó

Megjelent az Otthon start program és a meglévő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő kormányrendelet – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közszolgálati televízióban.

Koncz Zsófia közölte: a szabályozás értelmében

a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású, szeptembertől elérhető Otthon start program a többi, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal is kombinálhatóvá válik.

Ennek megfelelően a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel együtt is igénybe lehet venni a kamattámogatott hitelt.

Mint mondta, az intézkedés illeszkedik a kormány családpolitikájához, amelynek egyik fő pillére mindig is az otthonteremtés ügye volt.

Felidézte: mintegy tíz évvel ezelőtt bevezették a csokot, később bővítették, majd 2019-ben jött a – jelentős részben otthonteremtésre használt – babaváró hitel, a csok plusz, a falusi csok és ezután a közel négyszázezer család által igénybe vett otthonfelújítási támogatás, majd a csok plusz és a vidéki otthonfelújítási program is elindult.

Az utóbbi években több mint félmillió család tudott otthont szerezni vagy tudta otthonát bővíteni, felújítani a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően, most pedig elsősorban az első otthonukat megszerezni készülő fiataloknak szeretnének kedvezni – jelentette ki.

Mint mondta, a rendszerváltás óta eltelt 35 év alatt nem volt ilyen kamattámogatott konstrukció, továbbá nem változott a magyar családok, fiatalok habitusa sem.

A nyugat-európaiakkal szemben a magyar emberek még mindig ragaszkodnak a saját otthonhoz

– fűzte hozzá.

Mindezt felismerve a kormány – például az ellenzéki Tisza Párt bérlakásprogramjával szemben – az otthonteremtésben kívánja segíteni a fiatalokat, akik a támogatott hitellel akár az albérleti díjaknál is alacsonyabb törlesztőrészlet megfizetése mellett válhatnak ingatlantulajdonossá – emelte ki.

A műsorban elhangzott: a megjelent jogszabály lehetővé teszi, hogy a párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lettek jogosultak.