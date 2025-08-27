hitelingatlanKoncz ZsófiaOtthon Start Programlakáshitel

Új rendelet jelent meg a fix 3 százalékos lakáshitelről + videó

Szeptember 1-jétől indul az új otthonteremtési program.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 27. 13:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megjelent az Otthon start program és a meglévő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő kormányrendelet – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közszolgálati televízióban.

Koncz Zsófia közölte: a szabályozás értelmében

a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású, szeptembertől elérhető Otthon start program a többi, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal is kombinálhatóvá válik.

Ennek megfelelően a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel együtt is igénybe lehet venni a kamattámogatott hitelt.

Mint mondta, az intézkedés illeszkedik a kormány családpolitikájához, amelynek egyik fő pillére mindig is az otthonteremtés ügye volt.

Felidézte: mintegy tíz évvel ezelőtt bevezették a csokot, később bővítették, majd 2019-ben jött a – jelentős részben otthonteremtésre használt – babaváró hitel, a csok plusz, a falusi csok és ezután a közel négyszázezer család által igénybe vett otthonfelújítási támogatás, majd a csok plusz és a vidéki otthonfelújítási program is elindult.

Az utóbbi években több mint félmillió család tudott otthont szerezni vagy tudta otthonát bővíteni, felújítani a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően, most pedig elsősorban az első otthonukat megszerezni készülő fiataloknak szeretnének kedvezni – jelentette ki.

Mint mondta, a rendszerváltás óta eltelt 35 év alatt nem volt ilyen kamattámogatott konstrukció, továbbá nem változott a magyar családok, fiatalok habitusa sem.

A nyugat-európaiakkal szemben a magyar emberek még mindig ragaszkodnak a saját otthonhoz

– fűzte hozzá.

Mindezt felismerve a kormány – például az ellenzéki Tisza Párt bérlakásprogramjával szemben – az otthonteremtésben kívánja segíteni a fiatalokat, akik a támogatott hitellel akár az albérleti díjaknál is alacsonyabb törlesztőrészlet megfizetése mellett válhatnak ingatlantulajdonossá – emelte ki.

A műsorban elhangzott: a megjelent jogszabály lehetővé teszi, hogy a párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lettek jogosultak.

Koncz Zsófia ennek kapcsán kiemelte, hogy

a végleges kormányrendelet összhangba hozza a családtámogatási, otthonteremtési programokat az új lakáshitelprogrammal.

Mindez azért fontos az államtitkár szerint, mert például egy egyedülálló fiatal, házaspár így a támogatott hitel felvétele után évekkel, a gyermekvállaláskor igénybe tudja venni a többi programot, így a csok pluszt is.

Koncz Zsófia közölte: óriási az érdeklődés a fiatalok lakásszerzése és a lakáspiac szempontjából is korszakváltónak számító új lehetőség iránt, ezért egy komplett irodát hoztak létre az igénylőket segítendő, továbbá az interneten minden információt összegyűjtöttek az igénylők számára.

Az államtitkár a Kossuth rádió reggeli műsorában arról is beszélt, hogy a Tisza Párt egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be és a családtámogatáshoz köthető adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálná.

Utóbbival kapcsolatban Koncz Zsófia kijelentette:

a Tisza-csomag tragédia lenne a magyar családok számára, s nagyon rossz irány lenne a Tisza által tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése is.

Emlékeztetett, hogy 2002-ben egyszer már egy baloldali kormány részben megszüntette a családi adókedvezményt és a devizahitelek felé tolta a lakosságot, ami komoly károkat okozott a családoknak. Ezzel szemben a jelenlegi kormány által biztosított kedvezmények és támogatások – így a kétgyerekes anyák szja-mentessége és a megemelt családi adókedvezmény is – kiszámítható módon segítik a családokat – fűzte hozzá.

Borítókép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu