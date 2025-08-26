Súlyos rollerbalesetekkel zárult a nyár Siófokon és Kaposváron is + videó

Két súlyos rollerbaleset is történt a hétvégén Somogy vármegyében, amelyek ismét ráirányítják a figyelmet az elektromos rollerek felelős és szabályos használatának fontosságára – közölte az Index. Mint írták a police.hu-ra hivatkozva, augusztus 24-én késő este, 23 óra körül Kaposváron több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel. Egyikük, egy 13 éves lány elesett, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A gyerek nem viselt bukósisakot, és vezetői engedélye sem volt.

Társai előbb megpróbálták eltitkolni, hogy rollerrel közlekedtek: a járműveket elrejtették egy mellékutcában, majd gyalogosan tértek vissza a sérülthöz. A rendőröknek először azt mondták, épp arra sétáltak, később azonban beismerték az igazságot. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg egy negyedik ellen – akit korábban már eltiltottak a vezetéstől – büntetőeljárás kezdődött.

Felöntött a garatra, felállt a rollerre

Siófokon a napokban egy másik súlyos rollerbaleset történt. A Somogy vármegyei rendőrség által közzétett videón jól látszik, ahogy egy férfi ittasan próbál egyensúlyozni a járművön, majd arccal előre hatalmasat bukik. Súlyos sérüléseket szenvedett, ittas járművezetés miatt eljárás indult ellene.