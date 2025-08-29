Tízmilliárd forintnyi támogatást kapnak a falvak felújításokra + videó

Közel nyolcszáz új nyertes pályázatot hirdettek a Magyar falu programban – jelentette be Gyopáros Alpár kormánybiztos a Facebookon közzétett videójában, amelyből kiderül: a települések összesen tízmilliárd forint támogatáshoz jutnak.

Gyopáros Alpár. Fotó: MTI/Katona Tibor

A program keretében az elmúlt öt évben több mint ötezer projektet támogattak, főként utcák és járdák felújítását, illetve hidak és vízelvezető árkok fejlesztését.

Az idei év újdonsága, hogy a falvak gyalogátkelők kialakítására vagy meglévők korszerűsítésére is pályázhattak.

A nyertesek listája elérhető a Magyar falu program honlapján.