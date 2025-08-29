Magyar faluGyopáros Alpárpályázat

Tízmilliárd forintnyi támogatást kapnak a falvak felújításokra + videó

Gyopáros Alpár a legújabb Facebook-videójában számolt be a részletekről.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 9:29
Kiemelten támogatja a kormány a kistelepüléseket Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Közel nyolcszáz új nyertes pályázatot hirdettek a Magyar falu programban – jelentette be Gyopáros Alpár kormánybiztos a Facebookon közzétett videójában, amelyből kiderül: a települések összesen tízmilliárd forint támogatáshoz jutnak.

Nemespátró, 2025. április 3. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar falu program segítségével, csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán Nemespátrón 2025. április 3-án. MTI/Katona Tibor
Gyopáros Alpár. Fotó: MTI/Katona Tibor

A program keretében az elmúlt öt évben több mint ötezer projektet támogattak, főként utcák és járdák felújítását, illetve hidak és vízelvezető árkok fejlesztését. 

Az idei év újdonsága, hogy a falvak gyalogátkelők kialakítására vagy meglévők korszerűsítésére is pályázhattak.

A nyertesek listája elérhető a Magyar falu program honlapján.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

