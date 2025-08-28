Újszülöttet hagytak a Fejér vármegyei kórház inkubátorában

„Szerda hajnalban újra megszólalt a babamentő inkubátor a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban. Egy aprócska kislány érkezett, akit munkatársaink szeretettel fogadtak, és a Hajnal Panna nevet adták neki” – írta közösségi oldalán az intézmény.

Hozzátették, hogy az 1900 grammos kisbaba egészséges, és „jó étvággyal indul neki az életnek.”

Az inkubátor legutóbb 2023 novemberében fogadott újszülöttet;

Hajnal Panna a nyolcadik gyermek, akinek ez az életmentő eszköz biztonságot és új kezdetet nyújtott.

Az egészségügyi intézményeknél kihelyezett babamentő inkubátorok egy újszülöttmentő program részei. A súlyos válsághelyzetbe került anyáknál és családoknál előfordulhat, hogy azt választják, anonim módon egy ilyen inkubátorban hagyják a babát. Ezt a törvény nem bünteti.