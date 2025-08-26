Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

vasútvonalSzékesfehérváröngyilkosságiDéli pályaudvarra

Valaki csúcsidőben akart öngyilkos lenni a fehérvári vasútvonalon, nem járnak a vonatok

Igaz, ott egész hónapban csúcsidő van.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26.
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A Nagykanizsáról 15.14-kor a Déli pályaudvarra elindult Tópart IC (IC 843) Székesfehérvár után elütött egy vélhetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert – adta hírül a Mávcsoport. 

Hozzáfűzik, a Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak. A G43-as vonatok csak Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között közlekednek, míg a Z30-as vonatok csak Gárdony és a Déli pályaudvar között közlekednek.

Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat, amelyek folyamatosan indulnak, csatlakozásra nem várnak. A dél-balatoni vonal intercityvonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

A pótlóbuszok megállóhelyei: Székesfehérvár vasútállomás, Dinnyés, seregélyesi elágazás, Gárdony vasútállomás.

Ha segítségre van szüksége, ne ugorjon a vonat elé, inkább hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a +36-80/20-55-20-as számon.

 
 
 

