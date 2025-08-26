A Nagykanizsáról 15.14-kor a Déli pályaudvarra elindult Tópart IC (IC 843) Székesfehérvár után elütött egy vélhetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert – adta hírül a Mávcsoport.
Valaki csúcsidőben akart öngyilkos lenni a fehérvári vasútvonalon, nem járnak a vonatok
Igaz, ott egész hónapban csúcsidő van.
Hozzáfűzik, a Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak. A G43-as vonatok csak Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között közlekednek, míg a Z30-as vonatok csak Gárdony és a Déli pályaudvar között közlekednek.
További Belföld híreink
Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat, amelyek folyamatosan indulnak, csatlakozásra nem várnak. A dél-balatoni vonal intercityvonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
További Belföld híreink
A pótlóbuszok megállóhelyei: Székesfehérvár vasútállomás, Dinnyés, seregélyesi elágazás, Gárdony vasútállomás.
További Belföld híreink
Ha segítségre van szüksége, ne ugorjon a vonat elé, inkább hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a +36-80/20-55-20-as számon.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve
A Tisza Párt adóemelése érzékenyen érintené az orvosokat, akiknek a Fidesz-kormány jelentősen megemelte a bérüket.
Bayer Zsolt: Egy nagyszerű idős úr!
Publicistánk legújabb bejegyzése.
Ők lennének Magyar Péter brutális adóemelésének a legnagyobb vesztesei
Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt – emlékeztetett Gulyás Gergely.
Rasszista támadás történt Budapesten, három embert letartóztatnak
Közülük kettő fiatalkorú.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve
A Tisza Párt adóemelése érzékenyen érintené az orvosokat, akiknek a Fidesz-kormány jelentősen megemelte a bérüket.
Bayer Zsolt: Egy nagyszerű idős úr!
Publicistánk legújabb bejegyzése.
Ők lennének Magyar Péter brutális adóemelésének a legnagyobb vesztesei
Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt – emlékeztetett Gulyás Gergely.
Rasszista támadás történt Budapesten, három embert letartóztatnak
Közülük kettő fiatalkorú.