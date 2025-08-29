Versenyeznek a bankok az első lakásvásárlókért

Pányi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a legújabb Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a bankok már a rajtvonalnál megkezdték a versenyt az ügyfelekért.

Fotó: Kallus György

Egyes pénzintézetek már most kedvezményeket kínálnak: a fix 3 százalékos hitelt felvevők százezer forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést kaphatnak.

Ezzel párhuzamosan megjelent a közjegyzői díjrendelet is, amely az otthon startos hitelek közjegyzői költségeit jelentősen csökkenti. A piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz: egy húszmillió forintos hitelnél 21 ezer forint, ötvenmillió forintos hitelnél 28 500 forint. A megtakarítás így ötven-hetvenezer forintot jelenthet.

Az államtitkár hozzátette: bíznak benne, a bankok át fogják vállalni ezt az első lakásukat vásárló ügyfelektől. Hozzátette, hogy a jövő héten további fontos bejelentésekre lehet számítani.