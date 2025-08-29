Pányi MiklóskedvezményOtthon Start Program

Versenyeznek a bankok az első lakásvásárlókért

Kedvezmények és új közjegyzői díjrendelet várja az igénylőket az otthon startos hitelekkel foglalkozó pénzintézeteknél.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 12:02
Fotó: Kallus György
Pányi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a legújabb Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a bankok már a rajtvonalnál megkezdték a versenyt az ügyfelekért. 

Fotó: Kallus György

Egyes pénzintézetek már most kedvezményeket kínálnak: a fix 3 százalékos hitelt felvevők százezer forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést kaphatnak.

Ezzel párhuzamosan megjelent a közjegyzői díjrendelet is, amely az otthon startos hitelek közjegyzői költségeit jelentősen csökkenti. A piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz: egy húszmillió forintos hitelnél 21 ezer forint, ötvenmillió forintos hitelnél 28 500 forint. A megtakarítás így ötven-hetvenezer forintot jelenthet.

Az államtitkár hozzátette: bíznak benne, a bankok át fogják vállalni ezt az első lakásukat vásárló ügyfelektől. Hozzátette, hogy a jövő héten további fontos bejelentésekre lehet számítani.

 

Borítókép: Panyi Miklós (Fotó: Kallus György)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

