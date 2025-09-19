Kutya AgilitytanulásetológiaELTEkutya

A kutyák intelligensebbek, mint gondoltuk

A kutyák képesek megtanulni a tárgyneveket, sőt felismerik a név által jelölt mögöttes tartalmat is – derítették ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) etológusai.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19.
illusztráció Forrás: Pexels
Az egyetem tanulmánya a Current Biology folyóiratban jelent meg. A kutatók a közleményükben kiemelték, hogy a „tehetséges szótanuló” kutyák

nemcsak megjegyzik például a játékok neveit, hanem képesek új, teljesen más kinézetű tárgyakra is kiterjeszteni a szavak jelentését, ha azok ugyanarra a funkcióra használhatók.

Ez a készség eddig kizárólag kisgyermekeknél és néhány esetben hosszú ideig tanított papagájok esetében volt ismert. 

Az embereknél a jelentéskiterjesztés a nyelvtanulás egyik alapköve, de a funkció alapján történő kiterjesztés még ennél is összetettebb készség. Egy kisgyermek például fokozatosan megtanulja, hogy a „csésze” szó a bögrére, a pohárra és a kulacsra is vonatkozhat, hiszen mindegyiket ivásra használjuk. Ez a felismerés annak ellenére jön létre, hogy ezek a tárgyak formájukban anyagukban nagyon eltérőek, leginkább a használatuk módja, funkciója köti őket össze. A funkcióra vonatkozó, tanult szó kiterjesztése igen különleges elmebeli képességeket feltételez. 

A tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta, hogy eredményeik azt mutatják, a kutyák nem egyszerűen megtanulják a tárgyak neveit, de olyan szinten értik a szavak mögötti jelentést, hogy képesek azt teljesen új, nagyon eltérő kinézetű játékokra is alkalmazni, felismerve, mire valók ezek a tárgyak.

A kutatók hét tehetséges szótanuló kutyát, hat border collie-t és egy ausztrál pásztorkutyát teszteltek természetes környezetükben, a gazdáik otthonában, játékos interakciók közben.

A tanulási szakaszban a kutyák két új szót tanultak, például „húz” és „hoz”, amelyek nem egy-egy tárgyat, hanem több, küllemében teljesen eltérő, de azonos módon használt játékot jelöltek (húzogatós vagy behozós). Ezt követték a tesztek, amelyek során a kutyák bizonyították, hogy megtanulták az új szavakat, és helyesen választották ki a megfelelő játékot.

A kísérlet következő szakaszában a kutyák új, küllemében nagyon különböző játékokkal játszhattak „húzogatósat” vagy „behozósat” a gazdával, ahogy korábban is, de most a játék neve nem hangzott el egyszer sem.

A végső tesztben a kutyáknak ezen új tárgyak közül kellett kiválasztani, amikor a gazda a „húz” vagy „hoz” játékot kérte. 

A kutyák nagy biztonsággal választották ki a megfelelő, addig névtelen tárgyat, vagyis általánosították a szavakat funkcionális kategóriákra.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a szavakhoz kapcsolódó kategorizálásra nemcsak az ember képes – közölte Miklósi Ádám, a tanulmány társszerzője, aki szerint mindez új irányokat nyit annak megértésében, hogyan fejlődhettek ki a nyelvhez kapcsolódó készségek, és hogyan működhetnek fajunkon túl.

Borítókép: Illusztráció (Pexels)

