A robotizálás és a mesterséges intelligencia elkerülhetetlen elemei a jövő hadviselésének

A gyakorlati felhasználó oldaláról számtalan olyan problémával nézünk most szembe a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatban, amelynek van történelmi analógiája és van gyakorlati tapasztalata – jelentette ki Németh Gergely az AI Summit 2025 konferencián. A Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) vezérigazgatója rámutatott: az MI korszakát éljük, ami nem meglepetés, hiszen 6–12 hónap alatt duplázódnak a számítási kapacitások.

Németh Gergely (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Ez nem azt jelenti, hogy egy végtelen fejlődésnek nézünk elébe, vannak fizikai korlátjai az MI fejlődésének

– hangsúlyozta Németh Gergely. Hozzá tette: azonban az megfigyelhető, hogy minden, amit gondoltak, az hamarabb következik be, ugyanis azt látni, hogy alábecsülték az MI fejlődését.

Az MI mindenhol ott van és egyre jobban terjed és egyre több területen alkalmazzák, egy exponenciális fejlődésnek lehetünk a tanúi – jelentette ki a vezérigazgató.

A mesterséges intelligencia a védelemben

Az MI három fő területen van jelen a védelemben: az egyik a pilóta nélküli rendszerek, a másik a kiképzés és szimulációs rendszerek, a harmadik pedig a logisztika – foglalta össze előzetesen Németh Gergely. Majd emlékeztetett: a logisztikai területről Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábban már beszélt az előadásában.

Azt lehet látni, hogy a teljes globális védelmi kiadások 1,6 százaléka megy el jelenleg az MI-re. de ez meg fog háromszorozódni a következő tíz évben

– hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzátette: az összes védelmi kiadás három fő tételt tartalmaz: személyügyi kiadásokat, amely a haderők átlagában hatvan százalékot tesz ki, a működési kiadások húsz százalékot, míg a kutatás-fejlesztés szintén húsz százalékot.

Ez azt eredményezi, hogy például a célazonosítás, célbemérés, csapásmérés területén 6–24 hónapos fejlesztési ciklusok vannak. Ez azt jelenti, hogy ennyi idő alatt teljesen más minőségű rendszer jön létre egy egy korábbi alap alapjára – ismertette Németh Gergely.

A pilóta nélküli rendszerek fejlesztési ciklusáról elmondta, hogy általában tíz hónap egy teljes fejlesztési ciklus, azonban egy olyan országban, amely egzisztenciális fenyegetés alatt van, akár három hónapra is csökkenhet ez az idő.