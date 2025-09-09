A mesterséges intelligencia a magyar honvédségbe is beépült

A magyar haderőfejlesztés 10-15 éve egy előre elgondolt logika szerint zajlik, amely egy piramishoz hasonlítható, amelynek az alsó szintjén már nagyon jól állunk – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf az AI Summit 2025 konferencián. A honvédelmi miniszter az Algoritmusok a frontvonalon című előadásán azzal kezdte, hogy Orbán Viktort idézte: „a magyar hadseregnek technológiai fölényre kell szert tennie, egyfajta precíziós hadseregre van szükség”.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelezte, hogy a piramis alsó szintjének fejlődéséhez szükséges „zöld vasak” már megérkeztek. – A korábbi analóg fegyverrendszereink lecserélődtek, helyükre modern és nagymértékben digitális adatokkal dolgozni képes fegyverrendszerek érkeztek meg – tette hozzá.

– Az emberek tekintetében is nagyon nagy előrelépést tettünk, mára egy megújuló szellemiségű és fiatalabb katonatiszti, altiszti és legénységi állomány áll ezek mögött a zöld vasak mögött. Hiszen azok a képességek, amik ezekben rejlenek már másfajta katonát is igényelnek – mondta el a honvédelmi miniszter. Hozzátette: mind a hivatásos, szerződéses, mind a tartalékos állomány toborzóprogramjai nagyon sikeresek és a megtartásban is sokat fejlődtek.

A piramis következő szintje a digitalizáció. Amikor egy hadsereg úgy gondolkodik önmagáról, hogy az az adat, ami keletkezik, az egy erő és egy eszköz, akkor a mesterséges intelligencia (MI) erre tud ráépülni, és megsokszorozhatja az erejét – ismertette. Majd hangsúlyozta:

ez az az irány, ami felé haladunk.

Az elmúlt évek haderőfejlesztésének köszönhetően a régión belül egyfajta meghatározó tényezőként tekinthetünk magunkra. Ez az előny pedig abból származik, hogy hamarabb kezdtük ezt a folyamatot – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Majd jelezte: azért, hogy ezt az előnyünket ne veszítsük el, koncentrálnunk kell a digitalizációra és az MI használatára és alkalmazására.

A mesterséges intelligencia több területen és több módon épül be a haderőbe.

Ezek közül a honvédelmi miniszter elsőként a digitális hadszintérről beszélt.