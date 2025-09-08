Bill Gates, a Microsoft társalapítója a francia közszolgálati rádió, a France Inter interjújában arról beszélt, hogy bár őt is megrémíti a mesterséges intelligencia gyors fejlődése, látja benne a hatalmas lehetőségeket is. A Világgazdasági Fórum becslése szerint az MI 2030-ig világszerte mintegy 85 millió munkahely megszűnését okozhatja, ugyanakkor körülbelül 97 millió újat is létrehozhat különböző szektorokban. Ez gyökeresen átalakíthatja a munkaerőpiacot, ami egyszerre tartogat kihívásokat és előnyöket.
Bill Gates elárulta, melyik az szakma, amely sosem tűnik el az MI miatt
Annak ellenére, hogy a mesterséges intelligencia (MI) alapjaiban formálja át a munkaerőpiacot, Bill Gates szerint vannak olyan szakmák, amelyeket soha nem fog tudni helyettesíteni. A Microsoft társalapítója egy interjúban beszélt félelmeiről és az MI-ben rejlő lehetőségekről, miközben a világon milliók munkahelyét fenyegeti a technológia rohamos fejlődése.
Gates úgy véli, ha jól kezeljük a technológiát, az MI drámai mértékben növelheti a termelékenységet, és „sok szabad időt biztosíthat számunkra”.
Ugyanakkor kiemelte: van egy terület, ahol még száz év múlva sem helyettesítheti az embert – ez pedig a programozás.
Szerinte a kódíráshoz elengedhetetlen kreativitás és ítélőképesség olyan egyedülálló emberi tulajdonságok, amelyeket egyetlen gép sem tud utánozni. Bár az MI képes automatizálni ismétlődő feladatokat, például a hibakeresést, a programozás jóval több egyszerű parancsok begépelésénél: komplex problémák megértését és testreszabott megoldások kidolgozását kívánja, amihez továbbra is emberre van szükség – írja a Twice.
A programozás mellett Gates az energetika és a biológia területét is megemlítette, ahol az MI szintén nem tudja teljes mértékben kiváltani az emberi munkát, mivel ezek olyan finom árnyalatokat és etikai megfontolásokat igényelnek, amelyekkel a technológia nem boldogul.
Más szakmákat ugyanakkor erőteljesen befolyásol a mesterséges intelligencia térnyerése. Az adminisztratív asszisztensek és a grafikusok munkáját például jelentősen alakíthatják a generatív AI-eszközök, amelyek gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszik a rutinfeladatokat.
Az MI átalakítja a munka világát
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, a mesterséges intelligencia villámgyors fejlődése alapjaiban alakítja át a munka világát. Az olyan eszközök, mint a ChatGPT, a Copilot vagy a Midjourney már most tömeges leépítéseket és átszervezéseket idéztek elő számos iparágban – különösen az irodai, ügyfélszolgálati és kreatív szektorban. Miközben a cégek az MI segítségével költségeket faragnak le és hatékonyságot növelnek, dolgozók milliói bizonytalanok a jövőjüket illetően.
Borítókép: A ChatGPT alkalmazás logója (AFP)
