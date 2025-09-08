Bill Gates elárulta, melyik az szakma, amely sosem tűnik el az MI miatt

Gates úgy véli, ha jól kezeljük a technológiát, az MI drámai mértékben növelheti a termelékenységet, és „sok szabad időt biztosíthat számunkra”.

Ugyanakkor kiemelte: van egy terület, ahol még száz év múlva sem helyettesítheti az embert – ez pedig a programozás.

Szerinte a kódíráshoz elengedhetetlen kreativitás és ítélőképesség olyan egyedülálló emberi tulajdonságok, amelyeket egyetlen gép sem tud utánozni. Bár az MI képes automatizálni ismétlődő feladatokat, például a hibakeresést, a programozás jóval több egyszerű parancsok begépelésénél: komplex problémák megértését és testreszabott megoldások kidolgozását kívánja, amihez továbbra is emberre van szükség – írja a Twice.

A programozás mellett Gates az energetika és a biológia területét is megemlítette, ahol az MI szintén nem tudja teljes mértékben kiváltani az emberi munkát, mivel ezek olyan finom árnyalatokat és etikai megfontolásokat igényelnek, amelyekkel a technológia nem boldogul.

Más szakmákat ugyanakkor erőteljesen befolyásol a mesterséges intelligencia térnyerése. Az adminisztratív asszisztensek és a grafikusok munkáját például jelentősen alakíthatják a generatív AI-eszközök, amelyek gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszik a rutinfeladatokat.