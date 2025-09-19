A Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést

A Tisza Párt támogatóinak több mint fele támogatja, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők a jelenleginél több adót fizessenek, azaz Magyar Péter szavazóinak többsége egyetért az adóemeléssel járó többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából

A közelmúltban adóemelési tervekről szóló dokumentum szivárgott ki a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén bruttó 416 ezer forint felett 22 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót.

Nem sokkal később jelent meg az a felvétel, melyen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke a párt egyik zártkörű fórumán beszélt a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésének szükségességéről. Magyar Péter azóta minden erejével cáfolni igyekszik többkulcsos adóemelési terveit, a kiszivárgott elképzelések és a pártelnök állításai közötti ellentmondás viszont zavart okozhatott saját szavazóinak körében.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából ugyanis az derül ki, hogy a Tisza Párt elnökével még saját szavazóinak abszolút többsége sem ért egyet, hiszen továbbra is támogatják a munkavállalók – egyes számítások szerint – kétharmadát hátrányosan érintő progresszív adózást és adóemelést.

A kutatás szerint a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek. 39 százalékuk nem ért ezzel egyet, míg azon Tisza-szavazók aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak állást foglalni a kérdésben, mindössze 6 százalék.

Módszertan A Nézőpont Intézet kutatása 2025. szeptember 8–10. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ±3,16 százalék.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)