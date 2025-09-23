A Tisza új alelnökének fogalma sincs semmiről a pártjában

A Tisza Párt saját médiafelületén, a Kontrollon kérdezték meg Forsthoffer Ágnest, a párt új alelnökét arról, hogy állnak a képviselőjelöltekkel, amelyre (legfeljebb csak a hallgatóságot) kimerítő válasszal tudott szolgálni:

Nincs információm arról, hogy ki fog ebben a térségben elindulni. Igazából semelyik választókerületről nem tudom, nincs ismeretem arról, hogy melyik körzetben ki az a három jelölt, ezt én is kíváncsian várom. Nem tudom.

A részletet Bohár Dániel osztotta meg Facebook-posztjában.