Forsthoffer ÁgnesTisza PártBohár Dániel

A Tisza új alelnökének fogalma sincs semmiről a pártjában

Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes a Kontroll műsorában elismerte, hogy nincs információja a párt egyéni képviselőjelöltjeiről – a részletet Bohár Dániel tette közzé közösségi oldalán.

2025. 09. 23. 14:02
Forsthoffer Ágnes Forrás: YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt saját médiafelületén, a Kontrollon kérdezték meg Forsthoffer Ágnest, a párt új alelnökét arról, hogy állnak a képviselőjelöltekkel, amelyre (legfeljebb csak a hallgatóságot) kimerítő válasszal tudott szolgálni:

Nincs információm arról, hogy ki fog ebben a térségben elindulni. Igazából semelyik választókerületről nem tudom, nincs ismeretem arról, hogy melyik körzetben ki az a három jelölt, ezt én is kíváncsian várom. Nem tudom.

A részletet Bohár Dániel osztotta meg Facebook-posztjában.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.