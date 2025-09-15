Átcsoportosítják a magyar katonákat

– Új hét, új képesség vizsgázik az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton. A szeptember 15-vel meginduló csapatmozgások sokkal többet jelentenek a Magyar Honvédségnek, mint egyszerű átcsoportosítás egyik helyszínről a másikra – jelentette ki Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a hétfőn megindult katonai konvojokkal kapcsolatban.

Fotó: Magyar Honvédség

A Honvéd Vezérkar főnöke hangsúlyozta: céljuk egyrészt megmutatni, hogy alakulataik nem kötődnek kizárólag saját laktanyájukhoz, hanem képesek más helyőrségből is maradéktalanul ellátni feladataikat, személyi állományuk és technikai eszközeik egy részének ideiglenes áttelepítésével.

A haza szolgálata nem korlátozódik kizárólag egy helyőrségre, a műveletek végrehajtására Magyarország teljes területén készen kell állni

– emelte ki. Hozzátette: a mostani mozzanat egyik lényege pont ez, a katonáknak otthonuktól és laktanyájuktól akár több száz kilométerre kell helyt állniuk.

Az átcsoportosítás nem pusztán logisztikai művelet, hanem annak a stratégiai szemléletváltásnak a része, amely a nemrég bevezetett helyőrségtámogató koncepció gyakorlati tesztelését is jelenti. A koncepció célja, hogy az ország bármely pontján biztosítható legyen a honvédelmi feladatok zavartalan ellátása, a személyi állomány és az eszközök megfelelő kiszolgálásával – mutatott rá Böröndi Gábor. Majd hangsúlyozta:

a Magyar Honvédségben folyamatos az adaptáció, a XXI. századi biztonsági kihívásoknak megfelelően a haderőt a képességalapú működés, valamint a műveleti vezetés követelményeinek megfelelően alakítják, amely jelentősen növeli a reagálóképességet és a mobilitást.

A Magyar Honvédség számára a most induló folyamat mérföldkő, hiszen először valósul meg olyan, országos kiterjedésű mozgás, amely a helyőrségek közötti együttműködésen alapul – tette hozzá.

A Magyar Honvédség számára kiemelt szempont, hogy a lakosság pontos és folyamatos tájékoztatást kapjon a várható eseményekről és azok menetéről. A gyakorlat közben cél, hogy a mindennapi életben a lehető legkisebb zavar keletkezzen, ezért a műveletek idején a katonai szervezetek szoros együttműködésben dolgoznak a helyi hatóságokkal és önkormányzatokkal.