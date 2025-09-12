Nem mindennapi egység gyakorlatozott

Rendkívüli

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat célja, hogy a leromlott biztonsági környezetben az állam gyakorolja, hogyan tudja megvédeni a magyar állampolgárokat, közölte a honvédelmi miniszter.

2025. 09. 12.
Forrás: Facebook/Magyar Honvédség
Ejtőernyős ugrást hajtottak végre a Különleges Műveleti Parancsnokság katonái pénteken a Várpalota határában lévő nullponti lő- és gyakorlótéren. 

Adaptive Hussars 2025
Forrás: Facebook/Magyar Honvédség

A kiképzés az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) összhaderőnemi gyakorlat égisze alatt valósult meg – tájékoztattak a helyszínen kiadott sajtóanyagban.

A Különleges Műveleti Parancsnokság újonnan megalakult ejtőernyős századának katonái több körben hajtottak végre ejtőernyős ugrást a KC-390 katonai szállító repülőgépből.

Az „ejtőernyős kijuttatás” gyakori elem különleges műveleteknél, például túszmentésnél, hírszerzési akcióknál és célpontmegjelöléskor. Az ejtőernyős bevetés lehetővé teszi, hogy a különleges műveleti egységek észrevétlenül jussanak be ellenséges vagy nehezen megközelíthető területre.

A tájékoztatás szerint az Embraer KC-390 típusú szállítógéppel a honvédség újabb képességgel bővült: a gép fontos jellemzője, hogy teherszállításra, illetve nagy létszámú katonai egység szállítására és ejtőernyős célba juttatására is képes.

A szállító repülőgép korszerű aerodinamikai kialakítású, légi utántöltési képességgel rendelkezik, nem szilárd burkolatú futópályán is alkalmazható, hajtóművei üzemanyag-takarékosak, végsebessége pedig 800 kilométer per óra. A gépen akár nyolcvanan is utazhatnak, a raktérben 74 betegágy rögzíthető, a sérültekkel nyolc szakképzett orvos vagy betegápoló utazhat.

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat célja, hogy a leromlott biztonsági környezetben az állam gyakorolja, hogyan tudja megvédeni a magyar állampolgárokat 

– mondta a honvédelmi miniszter pénteken a közmédiának. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, a gyakorlatot a magyar emberek védelmében szervezték meg. Azt gyakorolják, hogyan tudja az állam megvédeni az állampolgárait. 

Ezt a képességet folyamatosan fenn kell tudni tartani, most ezen dolgoznak 

– tette hozzá.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltozás óta a legnagyobb katonai gyakorlat Magyarországon, amelyet évek óta terveztek. 2023-ban már volt egy katonai gyakorlat, annak tanulságait feldolgozták, és ez alapján készítették elő a mostani, fiktív szituációra reagáló gyakorlatot.

Kiemelte: azt gyakorolják, hogyan reagálna az ország egy elképzelt katonai támadásra.

Jelezte, a gyakorlatban NATO-partnerországok is részt vesznek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: az Adaptive Hussars 2025 összkormányzati gyakorlat, részt vesz benne a hadsereg mellett az adminisztráció és a közigazgatás is, hiszen 

egy fegyveres támadás esetén a közigazgatásnak is döntéseket kell hoznia. 

Összhaderőnemi gyakorlatról van szó, a Magyar Honvédség összes alakulata, fegyverneme rész vesz benne, körülbelül 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona hat héten keresztül, az ország több területén gyakorlatozik.

A szeptember 1-jén kezdődött és október 10-ig tartó ADHU 25 többhelyszínes gyakorlatot a Magyar Honvédség és a Magyarországon települt NATO-vezetési elemek és szövetséges erők hajtják végre.


Borítókép: A gyakorlat (Forrás: Facebook/Magyar Honvédség)

