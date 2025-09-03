Tarr ZoltánhangüzenetkampányMagyar Péter

Árad a pánik a Tiszában: Magyar Péter hangjával indítottak telefonos kampányt a Tisza-adó miatt

Magyar Péter álságos, a botrány kirobbanása után, sebtiben kihirdetett adóterveit mantrázza egy rögzített telefonhívásban, miután nem csitul a Tisza-adó körüli botrány. Kollégánkat is felhívta az automata, így próbálják győzködni megmaradt híveiket Magyar Péterék arról, hogy nem kell félni, nem fog fájni.

Gábor Márton
2025. 09. 03. 12:49
Fotó: Hatlaczki Balázs
Telefonos kampányt indított Magyar Péter, miután nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt adóemeléssel kapcsolatos tervei. A Magyar Péter hangján átadott üzenetben arról igyekeznek meggyőzni a választókat, hogy a Tisza Párt adóemelés helyett adót csökkentene, és megadóztatná a gazdagokat. A telefonos kampányban a Magyar Nemzet munkatársát is felhívta az automata, hosszan ecsetelve Magyar Péter sebtiben meghirdetett adóterveit, amiket a botrány kirobbanása után hozott nyilvánosságra. 

20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

A kétségbeesett lépéshez Magyar Péter azok után nyúlt, hogy Tarr Zoltán elszólta magát és elárulta, a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni. 

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

De Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

