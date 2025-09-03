Árad a pánik a Tiszában: Magyar Péter hangjával indítottak telefonos kampányt a Tisza-adó miatt

Telefonos kampányt indított Magyar Péter, miután nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt adóemeléssel kapcsolatos tervei. A Magyar Péter hangján átadott üzenetben arról igyekeznek meggyőzni a választókat, hogy a Tisza Párt adóemelés helyett adót csökkentene, és megadóztatná a gazdagokat. A telefonos kampányban a Magyar Nemzet munkatársát is felhívta az automata, hosszan ecsetelve Magyar Péter sebtiben meghirdetett adóterveit, amiket a botrány kirobbanása után hozott nyilvánosságra.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A kétségbeesett lépéshez Magyar Péter azok után nyúlt, hogy Tarr Zoltán elszólta magát és elárulta, a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

De Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.