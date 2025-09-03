Adóemelés, Ukrajna, LMBTQ – minden, amiről a Tisza nem beszélhet

Egyre csak gyűlnek a felhők Magyar Péter és a Tisza Párt felett, amióta Tarr Zoltán fórumot tartott Etyeken, és kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni. „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene.

Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Azt is mondta Magyar Péter alelnöke, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Nem szól szám

Miként az sejthető volt, nem csak a brutális adóemelési tervekről mondta Tarr Zoltán, hogy jobb hallgatni róla, egy újabb felvételen ugyanis

Magyar Dávid újságíró az ominózus etyeki fórumon azt mondta: egyenesen a Tisza-központból üzentek nekik, hogy „azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”.

Mindez tulajdonképpen nem is meglepő, hiszen Magyar Péter mindig is következetesen kerülte ezeket a témákat. Igaz, indított egyfajta népszavazást Ukrajna uniós csatlakozásáról, de a háború kérdésében hallgatott. A pride ügyében sem foglalt soha egyértelmű állásfoglalást, amiért több kritika is érte a baloldalról. Azonban nem csak ezek a témák, melyekben nem ismert a Tisza álláspontja, homályos az is,

mit tenne egy esetleges Tisza-kormány a migráció problémájával, a rezsicsökkentés intézményével, a 13. havi nyugdíjjal, a családtámogatásokkal.

Megfelelni Brüsszelnek

– A Tisza Párt megpecsételte a saját, de a magyar nemzeti függetlenség miatt aggódó szimpatizánsai sorsát is akkor, amikor csatlakozott az EPP-hez – mondta lapunknak az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Tóth Erik úgy fogalmazott,

a néppárt tavaly szövetséget kötött a szocialista és a liberális Renew frakcióval is annak érdekében, hogy a számukra fontos politikai ügyekben – háború, gender és migráció – a nekik tetsző, föderalista brüsszeli terveket tudják támogatni.