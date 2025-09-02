Ausztráliában is megelégelték a drogot: magyar útra lép az ország

Ausztrália szennyvize nem hazudik: az Ausztrál Bűnügyi Hírszerzési Bizottság (ACIC) legfrissebb jelentése kijózanító képet fest a kontinensnyi ország drogfogyasztásáról – számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember közölte, a 2025. augusztus 15-én közzétett jelentés szerint 2023 augusztusa és 2024 augusztusa között összesen 22,2 tonna metamfetamin, kokain, heroin és MDMA fogyott, ami 34 százalékos növekedés az előző évhez képest. A program különlegessége, hogy nem kérdőívekre, hanem objektív mérésre támaszkodik: 61 szennyvíztisztító a népesség mintegy 57 százalékát lefedve adott mintát 2024 augusztusában és – a fővárosi területeken – 2024 októberében is. A módszer így valós idejű, torzításoktól mentes képet ad a fogyasztásról, és messze túlmutat a hangzatos kampányszlogenek világán.
Alaposan megugrott a drogfogyasztás
A számok világosan beszélnek:
rekordmagas volt a négy fő drog mindegyikének a fogyasztása.
A metamfetamin foglalja el a kétes dicsőségű képzeletbeli dobogó legfelső fokát. A fogyasztás 12,8 tonnára emelkedett, ez az eddigi legmagasabb éves szint a program történetében. A kokainhasználat 69 százalékkal ugrott meg, az MDMA 49, a heroin pedig 14 százalékkal nőtt. A négy drog együttes utcai értéke 11,5 milliárd ausztrál dollárra tehető, melynek zöme – közel 8,9 milliárd – a metamfetamin piacán csapódik le. Ez az a pénz, ami nem kórházakat, iskolákat és biztonságos közösségeket épít, hanem transznacionális bűnszervezeteket hizlal.
Az ACIC jelentése világos magyarázatot ad az eredményekre. A Covid-járvány után a drogpiac „helyreállt”, a hazai és nemzetközi bűnözői hálózatok gyorsan alkalmazkodtak, és a megnövekedett keresletet kifinomult csempészési módszerekkel szolgálják ki. Ez azonban csak a lemez egyik oldala. A másik a társadalmi felelősség. Ha a kereslet magas, a kínálat mindig utat talál.
A drogok relativizálása a kommunikációban, a „partikultúra” és a „high life” romantizálása, továbbá az a mainstream média által elhallgatott tény, hogy minden kábítószer valójában pusztít, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapból is drog folyjon
– mutatott rá Téglásy Kristóf.