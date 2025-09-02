Ausztráliában is megelégelték a drogot: magyar útra lép az ország

A megoldás három pillére

A stratégiai igazgató leszögezte: a konzervatív drogpolitika szerint a lehetséges megoldás három pilléren áll. Először rendet kell tenni a kínálati oldalon.

Erősebb határvédelemre, a postai és logisztikai láncok szigorúbb ellenőrzésére, valamint a vagyonvisszaszerzés kiterjesztésére van szükség, hogy a bűnözői csoportok ne csak embereket, hanem profitot is veszítsenek.

A rendőrségi együttműködés – állami és szövetségi szinten – legyen gyorsabb, az igazságszolgáltatás pedig következetesebb, a nagykereskedők és a szervezők ne ússzák meg jelképes büntetésekkel.

Másodszor:

a keresletet kell csökkenteni.

Ez többet jelent mint egy plakátkampány. A család az elsőfokú védőháló, a szülői jelenlét, a következetes nevelés és a tekintély visszaállítása többet ér bármilyen alkalmazásnál. Az iskoláknak nem relativizálniuk, hanem kimondaniuk kell: a drog veszélyes. A munkaadók szerepe sem elhanyagolható, mivel a józan munkahelyi kultúra, a tesztelés és a következetes elvárások csökkentik a kockázatot. A civil és egyházi közösségek pedig ott is elérhetik a fiatalokat, ahol az állam már nem képes.

Harmadszor:

az ártalomcsökkentés csak akkor használ, ha nem gyengíti a felelősségvállalást.

Lehet szó kezelésről, felépülésről, gyógyszeres támogatásról, minden segítségnek megvan az adott helye és célcsoportja, de az a kiindulópont, hogy a józanság a cél. Az államnak nem az a dolga, hogy a kockázatos viselkedést kényelmessé tegye, hanem hogy visszaszorítsa. A „biztonságos használat” retorikája nem válhat a „következmények nélküli használat” illúziójává – tette egyértelművé a szakember.

A szennyvíz megmondja az igazat

A jelentés nemcsak számokat közöl, hanem trendet is jelez: a metamfetamin, a kokain és az MDMA kereslete 2027-ig várhatóan tovább nő, míg a heroinpiacon inkább stagnálás valószínű.

Ezek a kilátások kijózanítók. Nem megengedhető, hogy az illegális drogok piacát a bűnszervezetek tempója diktálja. A közrend, a közegészség és a gazdaság egyszerre veszítenek, ha nem fordítják meg a trendet. Az ACIC által felvázolt irány jó kiindulópont, de a sorrend nem mindegy: előbb a rend, aztán a mentés. A jogszabályoknak egyértelmű üzenetet kell küldeniük, a közösségeknek pedig vissza kell szerezniük a kulturális bátorságot, hogy kimondják: a drog nem „életstílus”, hanem zsákutca. A szennyvíz megmondja az igazat, a döntéshozókon múlik, hogy mit kezdenek vele.