kokain heroinmdmaTéglásy Kristófmédia

Ausztráliában is megelégelték a drogot: magyar útra lép az ország

Nagyjából a harmadával nőtt a metamfetamin, a kokain, a heroin és az MDMA fogyasztása Ausztráliában a szennyvízből kinyert minták alapján – adta hírül Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta, ennek oka a „partikultúra” és a „high life” pozitív színben való feltüntetése a fősodratú médiában, valamint a drogok pusztító veszélyeinek elhallgatása. Hozzátette, az ausztrál megoldási javaslatok egybecsengenek a magyar kormány drogpolitikai elképzeléseivel.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 09. 02. 20:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ausztrália szennyvize nem hazudik: az Ausztrál Bűnügyi Hírszerzési Bizottság (ACIC) legfrissebb jelentése kijózanító képet fest a kontinensnyi ország drogfogyasztásáról – számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember közölte, a 2025. augusztus 15-én közzétett jelentés szerint 2023 augusztusa és 2024 augusztusa között összesen 22,2 tonna metamfetamin, kokain, heroin és MDMA fogyott, ami 34 százalékos növekedés az előző évhez képest. A program különlegessége, hogy nem kérdőívekre, hanem objektív mérésre támaszkodik: 61 szennyvíztisztító a népesség mintegy 57 százalékát lefedve adott mintát 2024 augusztusában és – a fővárosi területeken – 2024 októberében is. A módszer így valós idejű, torzításoktól mentes képet ad a fogyasztásról, és messze túlmutat a hangzatos kampányszlogenek világán.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock.com)

 

Alaposan megugrott a drogfogyasztás

A számok világosan beszélnek: 

rekordmagas volt a négy fő drog mindegyikének a fogyasztása. 

A metamfetamin foglalja el a kétes dicsőségű képzeletbeli dobogó legfelső fokát. A fogyasztás 12,8 tonnára emelkedett, ez az eddigi legmagasabb éves szint a program történetében. A kokainhasználat 69 százalékkal ugrott meg, az MDMA 49, a heroin pedig 14 százalékkal nőtt. A négy drog együttes utcai értéke 11,5 milliárd ausztrál dollárra tehető, melynek zöme – közel 8,9 milliárd – a metamfetamin piacán csapódik le. Ez az a pénz, ami nem kórházakat, iskolákat és biztonságos közösségeket épít, hanem transznacionális bűnszervezeteket hizlal. 

Az ACIC jelentése világos magyarázatot ad az eredményekre. A Covid-járvány után a drogpiac „helyreállt”, a hazai és nemzetközi bűnözői hálózatok gyorsan alkalmazkodtak, és a megnövekedett keresletet kifinomult csempészési módszerekkel szolgálják ki. Ez azonban csak a lemez egyik oldala. A másik a társadalmi felelősség. Ha a kereslet magas, a kínálat mindig utat talál. 

A drogok relativizálása a kommunikációban, a „partikultúra” és a „high life” romantizálása, továbbá az a mainstream média által elhallgatott tény, hogy minden kábítószer valójában pusztít, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapból is drog folyjon

– mutatott rá Téglásy Kristóf.

 

A megoldás három pillére

A stratégiai igazgató leszögezte: a konzervatív drogpolitika szerint a lehetséges megoldás három pilléren áll. Először rendet kell tenni a kínálati oldalon. 

Erősebb határvédelemre, a postai és logisztikai láncok szigorúbb ellenőrzésére, valamint a vagyonvisszaszerzés kiterjesztésére van szükség, hogy a bűnözői csoportok ne csak embereket, hanem profitot is veszítsenek.

A rendőrségi együttműködés – állami és szövetségi szinten – legyen gyorsabb, az igazságszolgáltatás pedig következetesebb, a nagykereskedők és a szervezők ne ússzák meg jelképes büntetésekkel.

Másodszor:

a keresletet kell csökkenteni.

Ez többet jelent mint egy plakátkampány. A család az elsőfokú védőháló, a szülői jelenlét, a következetes nevelés és a tekintély visszaállítása többet ér bármilyen alkalmazásnál. Az iskoláknak nem relativizálniuk, hanem kimondaniuk kell: a drog veszélyes. A munkaadók szerepe sem elhanyagolható, mivel a józan munkahelyi kultúra, a tesztelés és a következetes elvárások csökkentik a kockázatot. A civil és egyházi közösségek pedig ott is elérhetik a fiatalokat, ahol az állam már nem képes.

Harmadszor: 

az ártalomcsökkentés csak akkor használ, ha nem gyengíti a felelősségvállalást.

Lehet szó kezelésről, felépülésről, gyógyszeres támogatásról, minden segítségnek megvan az adott helye és célcsoportja, de az a kiindulópont, hogy a józanság a cél. Az államnak nem az a dolga, hogy a kockázatos viselkedést kényelmessé tegye, hanem hogy visszaszorítsa. A „biztonságos használat” retorikája nem válhat a „következmények nélküli használat” illúziójává – tette egyértelművé a szakember.

 

A szennyvíz megmondja az igazat

A jelentés nemcsak számokat közöl, hanem trendet is jelez: a metamfetamin, a kokain és az MDMA kereslete 2027-ig várhatóan tovább nő, míg a heroinpiacon inkább stagnálás valószínű. 

Ezek a kilátások kijózanítók. Nem megengedhető, hogy az illegális drogok piacát a bűnszervezetek tempója diktálja. A közrend, a közegészség és a gazdaság egyszerre veszítenek, ha nem fordítják meg a trendet. Az ACIC által felvázolt irány jó kiindulópont, de a sorrend nem mindegy: előbb a rend, aztán a mentés. A jogszabályoknak egyértelmű üzenetet kell küldeniük, a közösségeknek pedig vissza kell szerezniük a kulturális bátorságot, hogy kimondják: a drog nem „életstílus”, hanem zsákutca. A szennyvíz megmondja az igazat, a döntéshozókon múlik, hogy mit kezdenek vele.

Téglásy Kristóf megjegyezte: lényeges, hogy a mintavételi helyeket az ACIC nem hozza nyilvánosságra, így a program integritása megmarad, ugyanakkor állami és területi trendek elérhetők, vagyis a döntéshozók célzottan léphetnek fel. A számok mögött valós tragédiák húzódnak meg, széthulló családok, erőszak, balesetek, munkahelyi teljesítményromlás. Amíg a feketegazdaság milliárdokat szív el, a tisztességes adófizetők kétszer fizetnek: előbb a bűnözők profitjáért, majd a következmények közösségi terheiért. A konzervatív válasz egyszerű, de következetes: rendet, felelősséget és kultúrát építeni, illetve világossá tenni, hogy a szabadság felelősség nélkül csak látszat.

A DKI szakértője hangsúlyozta: ezek a kijelentések és megoldási javaslatok összecsengenek a magyar kormány drogpolitikai elképzeléseivel.

Nálunk ez már a valóság, míg Ausztráliában még csak javaslat, de legalább felismerték és elismerték a veszélyt.

Ebben Nyugat-Európánál már előrébb járnak – értékelt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu