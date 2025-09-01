Rendkívüli

Óriási baleset az M1-esen, elesett az autópálya

Csak egy sávon lehet haladni a szerencsétlenség miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 6:47
illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Egy személyautó szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópályán Lébény térségében. A 142-es kilométernél jelenleg mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a torlódás meghaladta a 7 kilométert – írja az Útinform. Mindeközben az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között egy hidat javítanak.

 A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. 

Napközben gyakori a torlódás, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezőknek pedig hosszabb menetidővel kell számolniuk.

 

Borítókép: Torlódás az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Halászteleknél (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

