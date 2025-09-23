Részegen az útra dobta a biciklijét, egyenesen egy autóhoz + videó

A balesetért felelős férfi 2024-ben, egy októberi estén italozott egy győri vendéglátó egységben, ahonnan állapota miatt kirakták, dühös lett és a kocsma falának támasztott kerékpárját egy mozdulattal az úttest felé lökte – derül ki a Győri Járási Ügyészség közleményéből.

A bicikli kigurult az úttestre, ahol az autó sofőrje még elkormányzással sem tudta elkerülni a kerékpárral való ütközést.

A balesetben személyi sérülés nem történt, azonban a cselekmény súlyosabb következményekkel is járhatott volna. Az ügyészség a férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolja, vele szemben akár három évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható, az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság dönt.