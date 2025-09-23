balesetrészegközlekedésügyészségittas

Részegen az útra dobta a biciklijét, egyenesen egy autóhoz + videó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki ittasan, dühében úgy lökte ki a kerékpárját az útra, hogy balesetet okozott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 14:09
Forrás: Képernyőkép
A balesetért felelős férfi 2024-ben, egy októberi estén italozott egy győri vendéglátó egységben, ahonnan állapota miatt kirakták, dühös lett és a kocsma falának támasztott kerékpárját egy mozdulattal az úttest felé lökte – derül ki a Győri Járási Ügyészség közleményéből.

A bicikli kigurult az úttestre, ahol az autó sofőrje még elkormányzással sem tudta elkerülni a kerékpárral való ütközést. 

A balesetben személyi sérülés nem történt, azonban a cselekmény súlyosabb következményekkel is járhatott volna. Az ügyészség a férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolja, vele szemben akár három évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható, az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság dönt. 

Google News
